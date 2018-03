Fútbol Sala Antonio Pérez debuta con la selección española de fútbol sala sub 19 Antonio (segundo arriba por la derecha) ha sido titular en los dos partidos disputados. / RFEF El juvenil del Jaén Paraíso Interior FS fue titular en el primer amistoso que disputó con la camiseta nacional y ya piensa en trabajar para volver ALBERTO ORTEGA JAÉN Jueves, 8 marzo 2018, 02:05

El Jaén Paraíso Interior FS está haciendo un excepcional trabajo con su cantera y estos días este esfuerzo está teniendo como consecuencia que un chaval de 17 años, de Jaén y estudiante de segundo de Bachillerato, esté cumpliendo un sueño. Antonio Pérez juega habitualmente para el filial que el club amarillo tiene en Tercera División pero en los dos últimos días ha cambiado la camiseta de su equipo por la roja, la de su país.

El seleccionador nacional sub 19, Fede Vidal, estuvo atento a formidable Campeonato de España que Antonio hizo con la selección andaluza y por eso decidió llevárselo a Eslovaquia, donde el combinado español ha disputado dos amistosos contra la selección local y en los que Antonio ha gozado de protagonismo. Ni un minuto tardó el jienense en debutar con la selección española algo que él mismo describe como «una sensación espectacular al escuchar el himno y representar a tu país, y más saliendo como titular».

Responsabilidad desde el inicio para un cierre que no ha tenido problema alguno para adaptarse a un grupo que era nuevo para él. « La integración ha sido muy buena, los compañeros siempre te apoyan», reconoce para IDEAL el jugador.

Pese a que su nivel con el filial le estaba llevando a recibir en varias ocasiones la llamada de Dani Rodríguez para compartir entrenamientos con el primer equipo, Antonio recibió con mucha sorpresa la llamada de la selección. «No me lo esperaba para nada, además si me hubiesen dicho que pasaría esto al empezar el año no me lo hubiera creído», explica él mismo.

Muchas felicitaciones

No todos los días es uno convocado para representar a su país y las felicitaciones que le han llegado al jienense, de compañeros, familiares, entrenadores y aficionados en general han sido numerosas. Tantas que no se atreve a escoger: « Todas las felicitaciones que me han llegado han sido muy especiales y no me podría quedar con ninguna en especial sino con todas».

Antonio se muestra también consciente de que esta convocatoria es el fruto de un trabajo tanto suyo como de sus compañeros y el club que les forma, por eso destaca que «la importancia de mi club ha sido enorme debido a que sin los entrenadores y compañeros esto nunca habría llegado».

Pase lo que pase en un futuro que se prevé realmente prometedor para él, los recuerdos serán imborrables: «Tengo ganas de volver ya a estar en Jaén con el equipo y la familia, pero a la vez no quiero que acabe está experiencia inolvidable».

Después de dos victorias (2-8 y 1-7) a favor de España y de lo que ha vivido estos últimos días en tierras eslovacas, Antonio tiene clara que su meta pasa por seguir en la misma línea de esfuerzo y dedicación en su equipo que ha atraído las miradas del seleccionador. «Espero que sea la primera de muchas, y para ello seguiré trabajando más duro que antes incluso. Mi próximo objetivo es seguir creciendo día a día para que me lleguen oportunidades como esta», adjunta un futbolista que en estos momentos regresa hacia Jaén con una experiencia en la mochila con la que sueña todo futbolista de su edad y con unas ganas inmensas de seguir progresando en este deporte. Apunten su nombre, Antonio Pérez.