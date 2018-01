Fútbol Antonio Martínez no dimite y estará hasta final de temporada en el Martos Antonio Martínez anunció que seguirá hasta final de temporada. / ANA TEBA La Asamblea de Socios decidió también dar la carta de libertad a Vitu y sancionar a Toni García antes de cesarlo de su puesto de entrenador ANA TEBA MARTOS. Viernes, 19 enero 2018, 08:48

«Yo no soy el Martos». Así comenzó su intervención Antonio Martínez Aguilera, presidente del Martos Club Deportivo, en la Asamblea informativa que se convocó el pasado miércoles tras el partido que enfrentó al equipo marteño contra el Juventud de Torremolinos. La incertidumbre estaba latente entre los, aproximadamente, 90 socios que se congregaron en el salón de actos de la Casa de la Juventud para escuchar la versión del presidente tras el revuelo que se formó el domingo y que se alargó hasta esa misma noche. «El Martos son ustedes y me hubiera gustado que eso lo hubiesen aprendido desde el primer momento, porque, desde que yo soy presidente, he procurado darle, institucionalmente, al Martos las posibilidades de que los socios pudiesen dirigirme», continuó Martínez Aguilera.

Los socios, en realidad, sabían a lo que fueron: Antonio Martínez Aguilera se iba. Dimitía y había que buscar una junta gestora que se encargara de dirigir al club hasta el final de temporada. La situación no era sencilla, junto con Antonio Martínez se iba toda la Junta Directiva del Martos Club Deportivo. Aquella que había planteado un proyecto de futuro para el Martos, para los jugadores marteños, de regeneración para un equipo y un club que se encontraba sin objetivos. Además, una Junta Directiva que aporta la estabilidad y la seguridad que necesita la plantilla.

El presidente siguió con su discurso y puso sobre la mesa los motivos que lo habían llevado a tomar esa decisión: algunos de los gritos que se escucharon el pasado domingo y que pidieron la dimisión de la Junta. «¿Ustedes se creían que si, solamente un día, pedían 'junta dimisión' no nos íbamos ir?», preguntó Martínez Aguilera. Asimismo, continuó con su discurso y volvió a preguntar si él tenía alguna necesidad de dirigir al Martos, recordando que ya avisó de que era una persona realmente seria y una persona que vive de su prestigio, sin tiempo «para hacer tonterías». «No me voy porque quiera, me voy porque me han echado», sentenció el presidente.

En este sentido, Antonio Martínez explicó cuáles habían sido sus labores al frente del club marteño, así como lo que dijo cuando presentó su candidatura, que no era más que renovar el fútbol marteño: «Me he dado cuenta de que no puedo llevar a cabo mi proyecto con normalidad e ilusión, y sobre todo no puedo llevarlo a cabo porque me he dado cuenta de que, por lo menos una parte de la afición, piensa de otra manera y yo no debo nadar a contracorriente».

Entrando en el futuro del Martos, el presidente pidió a los socios que saliera una junta gestora que le permitiera saber que el equipo seguiría estando en buenas manos. Sin embargo, eso no fue así. La decisión parecía irrevocable y explicó en qué estado se encontraban las cuentas del club, donde apuntó que no había deuda, estando todo cubierto y pagado. En cuanto a los problemas deportivos, Martínez destacó dos: la marcha inevitable de Vitu, al que se firmará la carta de libertad por el voto favorable de los socios, y el entrenador.

Expediente sancionador

En este segundo tema, el presidente hizo hincapié en que al entrenador se le entregaría una carta con la apertura de un expediente sancionador para que «se fuera como se tiene que ir», siguiendo un proceso institucional. Esto consistiría en la suspensión de empleo y sueldo, así como de funciones, sin que pueda entrar en el campo, tramitar el expediente sancionador según indica el reglamento del club y nombrar un instructor para comunicarle al entrenador la sanción establecida. Para finalizar, habría que esperar la resolución de este expediente que acredite la falta grave cometida para que pueda salir del club. Los socios, apoyaron la decisión de la Junta Directiva del Martos Club Deportivo.

El presidente terminó su discurso pidiendo que los socios asistentes se hicieran cargo del club, pero los aficionados, lejos de prestarse voluntarios, pidieron al presidente que no dimitiera, que aquellos que gritaron no les representaban y que el club le necesitaba. Antonio Martínez terminó llorando su intervención y los socios presentes mostraron su apoyo al presidente y a la junta directiva. Finalmente, la decisión de Antonio Martínez fue la de no dejar tirado al club ni al equipo y seguirá siendo presidente hasta el final de temporada.