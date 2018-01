La San Antón más "seductora" Carlos Castillejo, ganador de las dos últimas ediciones de la prueba de Jaén hace en las redes sociales toda una declaración de amor a la carrera de las antorchas J. E. POVEDA JAÉN Domingo, 14 enero 2018, 21:40

Carles Castillejo ha celebrado en las redes sociales su triunfo en la San Antón de Jaén (por segundo año consecutivo) con una declaración de amor a la prueba jienense. Ilustra su encendido alegato con una foto publicada IDEAL, obra de César Carcelén, de su llegada a la meta, eufórico tras la exhibición que protagonizó y las muestras de apoyo recibidas.

El texto publicado por Carles Castillejo es el siguiente:

"Ayer disputé una nueva edición de la Nocturna de San Antón en Jaén.

Una carrera que si la tuviera que describir con una palabra es SEDUCTORA.

Seductora por su circuito sinuoso.

Seductora por sus cuestas

Seductora por el frio

Seductora por el fuego

Seductora por la distancia.

Seductura por el público.

Seductora por los fuegos artificiales.

Cada carrera tiene un sello y ésta tiene el suyo propio.

Una carrera que consigue fusionar a los atletas con el público que abarrota la ciudad antorcha en mano jaleando a los corredores que se sienten estrellas.

El año pasado tuve el honor de debutar en esta carrera y encima con victoria.

Este año la empresa era mas dificil: revalidar el título y sabía que iba a ser dificil.

Y mas con Sebas Martos toreando en casa y saliendo a cara descubierta con un primer km en bajada a 2’40.

Cuatro segundos más atrás viajabamos el resto que fuimos poco a poco recuperando ese terreno para así mantener el ritmo en la primera cuesta larga que hizo que poco a poco me fuera escapando y así realizar una carrera en solitario, disfrutando del espectáculo que brindaba el público, dándolo todo para corresponderles y disfrutando como un niño de una experiencia única y diferente que todo corredor debería vivir alguna vez.

Pensaba que no me emocionaría (qué ingenuo) ya que ya lo había vivido hace un año. Pero fue llegar a la Catedral y ver tanta gente antorcha en mano jaleando mi nombre que la piel se me puso de gallina y los sentimientos florecieron.

Gracias Jaén por hacerme sentirme querido en vuestra ciudad.

Y que mejor manera que agradecéroslo que seguir corriendo todo lo fuerte que pudiera. Y asi lo hice llegando vencedor con 28’48 en los 9.7km de los que constaba la carrera (300m mas corta que el año anterior ya que se eliminó un tramo para evitar aglomeraciones)

Os dejo mis parciales para los mas curiosos

2’43-2’59-3’13-3’07-3’10-2’46-2’56-2’51-2’53 y el pico que falta hasta el final.

Las sensaciones fueron buenas y disfruté de lo lindo.

Gracias a todos los que os dejasteis la voz animando, a los que nos distéis calor humano y con las antorchas, por hacernos sentir vivos, por ser como sois".