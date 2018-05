Fútbol Sala Anaitasuna para comenzar un nuevo play off por el título Los amarillos se enfrentan al equipo que más igualdad ha mostrado con ellos esta temporada. / PEDRO J. CHAVES A las 21:15 horas arranca la eliminatoria de cuartos de final entre el Jaén Paraíso Interior FS y el Osasuna Magna, dos más que viejos conocidos ALBERTO ORTEGA JAÉN Viernes, 11 mayo 2018, 01:21

Dos rivales con una igualdad tremenda y un amplio pasado entre ellos, una pista de las que más solera tienen en el panorama nacional y en juego un histórico pase a la semifinal del play off para hacerse con el título de la mejor liga del mundo. Llega la liguilla de la Primera División de la LNFS con el Jaén Paraíso Interior FS teniendo que volver a enfrentarse al Osasuna Magna.

Pese a que la igualdad ha sido mácima entre ambos equipos durante toda la temporada, no llegan en similares condiciones uno y otro equipo a la eliminatoria. Los amarillos acuden a la misma después de caer de pie en un extenuante partido en la final de la Copa del Rey mientras que los de Imanol Arregui llevan dos semanas pensando en el choque de esta tarde y reservando fuerzas para el mismo.

A las 21:15 horas comenzará a rodar la bola sobre el parquet de Anaitasuna y sobre el mismo ya sabemos qué dos futbolistas del Jaén Paraíso Interior FS no estarán. Ni Ángel Bingyoba ni Daniel Giasson han conseguido recuperarse a tiempo de las lesiones que sufren, por lo que Dani Rodríguez no ha tenido que hacer convocatoria para este primer partido de una serie en la que pasará el que consiga ganar dos.

Declaraciones

Precisamente, el entrenador del Jaén FS valoró cómo se presenta la eliminatoria para su equipos después de lo vivido en Cáceres. «Tras el intenso e inolvidable fin de semana vivido con la final de la Copa del Rey, esto no para y comenzamos el play off por el título. Un play off por el que hemos trabajado muchísimo a lo largo de toda la temporada y en el que queremos seguir haciendo las cosas bien. Enfrente tendremos un Xota que esta realizando una gran campaña y que incluso al igual que nosotros ha realizado su récord de puntos en una temporada, por lo que la igualdad en este cruce está asegurada».

El sistema de competición en estos cuartos de final, en los que el cuarto clasificado debe jugar el primer partido de la serie como visitante, llevan a engaño y Rodríguez avisó de que el encuentro de hoy marca sin duda los siguientes: «A este primer partido llegamos tras dos semanas de desgaste muy diferentes a las que ellos han tenido pero con el convencimiento de que podemos ponerles las cosas difíciles como ya lo hicimos en liga y trataremos de conseguir el primer punto de la eliminatoria porque sabemos que es el punto que condiciona el resto de partidos y porque además tratándose de Xota que es uno de los mejores equipos visitantes de la liga eso del factor cancha es mucho más ficticio aún si cabe».

El resultado es una incertidumbre total si tenemos en cuenta los antecedentes entre dos históricos como los que se verá en la pista pero el técnico jienense sí que tiene claro qué tipo de duelo van a tener los suyos: «En cuanto al partido propiamente dicho, como ya sabemos todos nos encontraremos a un equipo que compite muy bien, un equipo que es difícil de jugarle ya que en ataque realiza un juego muy directo y vertical y con grandes individualidades que hacen que en cualquier situación estén generando ocasiones de gol y que en defensa son un equipo muy rocoso que te exige mucho a nivel físico. Por tanto nos espera una eliminatoria muy igualada que cualquiera de los dos equipos se puede llevar».