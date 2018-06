FÚTBOL SALA Alan Brandi se queda en el Jaén FS Alan Brandi será uno de los pilares del nuevo proyecto. / PEDRO J. CHAVES El pívot internacional por Argentina ha dado su aprobación a una renovación hasta 2020 al igual que Mauricio y varios jugadores más ALBERTO ORTEGA JAÉN Martes, 5 junio 2018, 02:46

Este Jaén Paraíso Interior FS del que tanto está disfrutando su afición y que tantas alegrías está dando a una tierra falta de ellas, ni es flor de un día ni parece tener cercano su fin. Con un Palacio de los Deportes en camino, con una Marea Amarilla cada vez más cerca del tsunami y con éxitos deportivos de la mano, desde el club tienen claro que todo esto debe sustentarse con un proyecto ambicioso que mantenga el prestigio que tanto esfuerzo le ha costado conseguir a la entidad.

Lejos de lo que ocurría en años anteriores, el club trabaja para retener a sus estrellas más allá de una temporada. Fueron ya prueba de ello los contratos que se les hicieron la pasada temporada a Carlitos y Bingyoba, ambos con contrato en vigor, y también es una tónica que se está repitiendo este curso.

El club ya había anunciado la renovación de Mauricio hasta el año 2020 en el que el club espera contar ya con el Olivo Arena y seguir teniendo un plantilla competitiva. Una de la formará parte ya con total seguridad Alan Brandi. Ayer los amarillos anunciaron que el internacional con Argentina ya ha firmado un nuevo compromiso contractual con ellos que les mantendrá vinculados también hasta dentro de dos temporadas.

«Estoy muy feliz por seguir en el club y formar parte de este proyecto. Espero que entre todos sigamos haciendo crecer al Jaén Paraíso Interior FS y sigamos haciendo disfrutar a nuestra afición», explicó en el anuncio del club el propio Alan.

Brandi explicaba en estas mismas páginas hace apenas un día que esta temporada que ha terminado ha sido inolvidable pero también siente, al igual que le ocurre a no pocos jienenses, que este proyecto no ha llegado ni mucho menos a su fin y que todavía hay margen para consolidar la de Jaén como una de las plazas grandes del fútbol sala nacional.

«He decidido seguir en Jaén y no escuchar otras propuestas porque me siendo muy bien en el club y en la ciudad y creo además que el proyecto es muy bonito y me gustaría seguir creciendo ayudando a que el club crezca también. Por supuesto el trato de la gente ha sido muy importante en mi decisión porque me he sentido muy querido por todos y, además de todo lo bonito que hemos vivido este año creo que contar con esta afición ha sido un premio más. Por eso espero que les sigamos dando muchas alegría y que ellos nos sigan apoyando tanto en las buenas como en las malas», añadía sobre su renovación.

No será la última que anuncie el Jaén Paraíso Interior FS. La idea de los amarillos es la de mantener al bloque de esta escuadra histórica y, a sabiendas de que en el caso de Dídac, Boyis y Chino esto será imposible, la dirección deportiva ya trabaja para atar al resto de piezas importantes.

La idea para el nuevo proyecto es contar con la mayoría de los futbolistas que han estado en plantilla esta temporada pero también hay algunos que podrían no volver a vestirse de amarillo. Es el caso por ejemplo de Wendell Pereira. El brasileño no ha contado con los minutos necesarios (imposible obtenerlos en un vestuario que le quedaba grande) para dejar ver la enorme calidad que atesoraba . Imanol también podría ser uno de los hombres que dijese adiós al Jaén FS. Se ha ganado el cariño y el respeto de la afición y ha sido un hombre fundamental a la hora de generar buen ambiente en el vestuario pero la ambición del proyecto jienense hará que en la portería del próximo curso exista una batalla por remplazar a Dídac. Uno de los contendientes será Iker, ex portero de Movistar Inter. El otro está aun por conocerse.