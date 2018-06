Fútbol Sala Abonos para un 'Paraíso' cotizado Aficionados de la marea amarilla en el último partido de la temporada, en Granada ante el Movistar Inter. / ALFREDO AGUILAR El Jaén FS presentó la campaña de abonados para la temporada 2018/2019 | El club amarillo advierte de que lo más probable es que no salgan carnets para nuevos abonados ya que la pasada temporada se llegó al límite por aforo ALBERTO ORTEGA JAÉN Sábado, 9 junio 2018, 00:12

Si hay un bien cotizado al alza de cara la temporada 2018/2019 ese es un carnet de abonado para ver todos los partidos del Jaén Paraíso Interior FS y, aunque ayer el club presentó su campaña de captación de abonados, parece que este año va a ser imposible hacerse con un carnet si no se ha sido anteriormente socio del club.

100 euros le va a costar renovar su asiento en la Salobreja a casa socio de la pasada temporada. Un precio asequible si se tiene en cuenta el espectáculo que viene garantizado con el mismo y la enorme demanda existente de entradas para los partidos. Estas van a tener un precio de 15 euros la próxima temporada.

El plazo de renovación se abre el próximo martes día 12 de junio y permanecerá abierto hasta el seis de julio, día en el que aquellos abonos que no hayan sido retirados se pondrán a disposición del público en general. El socio todavía tendría opción, si se le pasa el plazo, de hacerse con un abono renovado pero este ya tendría un precio de 110 euros y el club no garantiza la reserva. De hecho la entidad presidida por Germán Aguayo no estima que se vaya a quedar ningún abono sin renovar.

El club además ha querido tener un gesto con los más pequeños. Como venía siendo habitual, se va a regalar el abono a los nacidos en los años 2017 y 2018 aunque avisan de que será necesario que los padres acudan a la sede del club a recogerlos ya que ningún menor podrá acceder a la Salobreja sin abono o entrada.

Para aquellos que naciese en 2016 o antes y no tengan más de 12 años de edad, el abono tendrá un precio reducido de 75 euros, siempre hablando en el caso de las renovaciones ya todavía no ha abierto el plazo para nuevos socios si es que este llega a abrirse.

No habrá nuevos socios

Ayer se presentaba a la sociedad el futuro Olivo Arena, un Palacio de los Deportes con capacidad para más de 6.000 espectadores que le habría venido de perlas al Jaén Paraíso Interior FS para esta próxima temporada y es que en el club estiman que muy probablemente no se puede hacer ningún nuevo socio de cara a dicha campaña. Ya en la 2017/2018 los amarillos llegaron a los 1.000 socios que tienen como tope debido a lo limitado del aforo de la Salobreja y todas la previsiones pasan por que sean el cien por cien los que renueven su carnet de socio.

De quedar alguno liberado, estos se pondría a la venta el día nueve de julio a un precio de 130 euros pero desde el próximo martes el club pone a disposición de los que quieran hacerse con ellos una lista de espera en la que apuntarse para guardar turno. No sabemos la cantidad de personas que se apuntará en ella pero en el Jaén FS estima que de haber contado con el Olivo Arena habrían sido más de 2.500 los abonados que se habrían conseguido. Más del doble de los que caben en la Salobreja.

El crecimiento social que ha obtenido la entidad estos últimos meses es obvio y el objetivo del club es mantener el nivel deportivo y el foco mediático sobre él hasta contar con una instalación que esté a su altura.