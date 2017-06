Huéscar acoge hoy la IX edición de la carrera del Cordero Segureño Salida del año pasado. :: j. utrera El calor puede ser la principal dificultad para cientos de participantes en la prueba oscense JOSÉ UTRERA Huéscar Domingo, 25 junio 2017, 03:02

IX Prueba de Fondo Cordero Segureño de Huéscar se celebra hoy en la localidad oscense. Se trata de la décima prueba de las quince que componen el XXX Gran Premio de Fondo Diputación de Granada-Cruzcampo.

La carrera tiene una longitud aproximada de 10 kilómetros y este año ha vuelto a sufrir una modificación en su recorrido para mejorar la línea de llegada, de manera que el cambio sólo afecta a los últimos 600 metros de la prueba. El año pasado ya se realizó otro cambio buscando que los corredores pudieran pasar por lugares de mayores sombras y por el centro urbano de la localidad. De manera que la leve subida desde el año pasado esta en los primeros tres kilómetros. No obstante es más que posible que la mayor dificultad a la que se van a enfrentar los corredores sea el calor. Aunque para el hoy la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no contempló riesgo por altas temperaturas en Huéscar, riesgo que si hay hoy sábado. Para hoy domingo las previsiones son de temperaturas entre 21 y 33 grados. Pero la carrera se disputa a partir de las 10:30 horas, lo que también es un alivio, pese al madrugón que tendrán que darse los corredores que no sean de la comarca de Huéscar.

El Ayuntamiento lo tiene todo preparado para acoger a los corredores y camisetas técnicas para regalar a los primeros 550 participantes que crucen la línea de meta. Además, y para que se refresquen, todos los atletas están invitados a pasar el día en la piscina municipal de la localidad.

Como se sabe, el premio para los ganadores hombre y mujer de la carrera de Huéscar es un auténtico cordero segureño con Identificación Geográfica Protegida (IGP) que les serán entregados en el domicilio de los ganadores, utilizando el servicio de entrega que tienen las empresas locales dedicadas a la venta de las piezas de este genuino cordero. La organización este año también va a premiar al club que más corredores aporte a la prueba cuya salida tendrá lugar en la Plaza de Santa Adela.

El año pasado los ganadores de la carrera fueron Francisco Javier Parejo, en categoría masculina; y Zhor, El Amrani Baba Ali, en categoría femenina.

La IX edición de la carrera del Cordero Segureño coincide con la celebración desde el pasado jueves de la Ruta de la Tapa en la que por 2,5 euros se puede degustar una espléndida tapa y cerveza, cuyo componente principal es el cordero segureño.