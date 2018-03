Deportes Grandes descuentos para disfrutar del mejor deporte en Granada Ahorra un 15% en tus entradas del Granada CF y un 20% en las del CB Granada Covirán IDEAL Lunes, 12 marzo 2018, 02:16

Si eres un forofo del deporte y no te pierdes ni un partido de fútbol o de baloncesto, ¡estás de enhorabuena! Ahora, al suscribirte a IDEAL ON+ podrás disfrutar de grandes descuentos en las entradas y productos de tus equipos granadinos favoritos.

Para conseguir tus entradas a un precio reducido tan sólo tendrás que presentar la tarjeta del Club del Suscriptor ON+ del periódico IDEAL en taquilla o en la tienda oficial de estos equipos. Así de sencillo resulta disfrutar ya de un 20% en las entradas de los partidos que el CB Granada Covirán juegue en casa, y un 15% en las de los partidos del Granada CF que se disputen en la ciudad.

Pero esto no es todo, con ON+ también contarás con un 15% de descuento en los productos de la tienda oficial del Granada Club de Fútbol, una ocasión perfecta para lucir camiseta oficial, gorra o bufanda nueva de tu equipo mientras disfrutas y apoyas el mejor deporte en directo a un precio reducido.

Con la suscripción de ON+ ya no habrá excusas para no pasar un rato inolvidable con tus amigos o familiares mientras vives la magia del deporte en primera persona y apoyas a tus jugadores favoritos. Además, recuerda que puedes completar la jornada con los descuentos a los que también tienes acceso con esta suscripción: Ahorra en restaurantes, hoteles, cines, teatros, gasolineras y muchos otros negocios granadinos.

On+ tiene un precio mensual de tan sólo 4'95 euros al mes, con el que además de disfrutar de estos, y muchos descuentos más, los suscriptores tienen acceso ilimitado a todos los contenidos de Ideal.es, aplicaciones móviles con contenido publicitario limitado, contenidos extra, revistas digitales gratuitas y alertas y newsletter para ser el primero en enterarse de las noticias de última hora. Entre sus ventajas, disfruta también de sorteos semanales con los que puedes ganar innumerables regalos como unas entradas para ver a tu equipo favorito o acceso gratuito a diversos espectáculos que se celebren en la ciudad. ¡Nunca cinco euros estiraron tanto!