Fichajes Unai Emery sería el nuevo entrenador del Arsenal Unai Emery fue recientemente sustituido por Thomas Tuchel en el PSG. / REUTERS Los medios británicos dan esta vez por seguro que el club de Londres ha llegado a un acuerdo con el ex del PSG IÑIGO GURRUCHAGA Corresponsal. Londres Lunes, 21 mayo 2018, 22:12

La BBC y otros medios británicos afirman que Unay Emery será presentado esta semana como el nuevo entrenador del Arsenal tras la marcha de Arsène Wenger, que ha estado al frente del club del norte de Londres desde 1996. Según estas informaciones, el fichaje de Emery habría sido gestionado por el consejero delegado, Ivan Gazidis, el responsable de relaciones del fútbol, Raul Sanllehi, antes director deportivo del Barcelona, y el jefe de reclutamiento, Sven Mislintat.

Tras el anuncio de la marcha de Wenger, se había especulado con diferentes nombres, como el excapitán del Arsenal e internacional francés, Patrick Vieira, que dirige ahora al New York City, equipo franquicia del Manchester City, y el veterano Carlo Ancelotti. En los últimos días se decía en los medios que el excentrocampista del Arsenal y de la Real Sociedad, Mikel Arteta, era el nuevo favorito en el proceso de selección.

Arteta fue nombrado como asistente de Pep Guardiola cuando llegó a Londres procedente del Bayern Munich. El catalán declaró en los últimos días que no sería un obstáculo para la marcha del donostiarra a Londres. El propio Wenger dio su aval a los dos jugadores que tuvo a sus órdenes, aunque matizó que no estaba proponiendo ningún candidato para sustituirle. Era en cualquier caso extraño que el club confiase la dirección a Arteta o a Vieira, por su poca experiencia.

El Arsenal no ha confirmado la noticia, que tiene el aroma de verdad. Emery ha dejado el Paris-Saint Germain tras ganar la liga francesa y caer eliminado de la Liga de Campeones. Su trayectoria en las competiciones europeas con el club francés, con el Valencia y el Sevilla corresponden con la ambición del Arsenal. La BBC señala que el inglés de Emery no es bueno, pero entrenadores como Mauricio Pochettino han tenido éxito, en su caso con el Tottenham, aunque llegó al club con muy poco conocimiento del inglés.

Ricos

El Arsenal es uno de los equipos más ricos de Inglaterra a pesar de que no logró entrar en la última edición de la Liga de Campeones y no la jugará en la próxima. Ese fracaso sucesivo, por primera vez en la biografía profesional de Wenger al frente del club, provocó en primer lugar una renovación de la dirección deportiva, con Sanllehi adoptando el ridículo título de 'responsable de relaciones del fútbol' para no crear suspicacias, y después la marcha del veterano entrenador.

Uno de los méritos del francés es que metió al club en la Liga de Campeones mientras construía su nuevo estadio. Su presupuesto para fichajes no podía en esos años competir con los clubes de Mánchester. En esas circunstancias se encuentra ahora Pochettino. Pero Emery llegaría a un club saneado, con una buena reputación para atraer jugadores. Su plantilla ha mostrado debilidad y falta de equilibrio en las últimas temporadas.