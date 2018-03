Amistoso Rodrigo: «Ha sido un partido de altísimo nivel» Rodrigo Moreno, durante el amistoso de Dusseldorf. / EFE «Este es el camino para hacer algo grande», proclama con orgullo Sergio Ramos COLPISA Viernes, 23 marzo 2018, 23:58

«Ha sido un partido de altísimo nivel ante un grandísimo rival. Hicimos un gran partido, tuvimos ocasiones, incluso más claras que ellos para salir de aquí con una victoria y ha sido una buena prueba», declaró Rodrigo Moreno, el autor del único gol de España ante Alemania, que quiso dedicarle su tanto a Santi Cañizares.

«Se lo quiero dedicar a Santi. Desearle lo mejor posible. Todos nosostros estamos con él en este momento», subrayó el delantero del Valencia, que va ganando enteros para acudir al Mundial de Rusia. «Ha sido un buen partido a nivel individual y colectivo y estoy contento por ello», apuntó.

«Este es el camino», proclamó con orgullo el capitán de la selección, Sergio Ramos, para quien España hizo «un gran partido y mostró credenciales para hacer algo grande en el Mundial». Tras su partido número 150 c0n España, el central sevillano no podía estar más orgulloso, por le rendimiendo colectivo como también personal. «Estamos trabajando para mantener una gran línea, y hoy lo hemos conseguido», reconoció.

También bromeó Sergio Ramos sobre la posibilidad de superar en internacionalidades a Casillas. «Iker me dice que me retire, pero yo voy a seguir. Ya que estamos no voy a parar de remar ahora». Respecto a la retirada de Iniesta de la selección, Ramos dijo respetar la decisión del centrocampista manchego: «Si él ha decidido tomarse un descanso, no podemos hacer nada, aunque todos desearíamos que siguiese».

También reconoció una «gran relación» con Diego Costa, con quien ha entablado una buena amistad en los últimos tiempos, aunque reconoció que en el derbi del Bernabéu, «si hay que morderse nos morderemos».

«El equipo ha dado un golpe encima de la mesa y ha demostrado que puede ir a por el próximo Mundial. Somos serios candidatos», apuntó por su parte el debutante Rodri, centrocampista del Villarreal, que cumplió en Dusseldorf unos de sus mayores deseos. «Es un sueño hecho realidad», reconoció Rodri.