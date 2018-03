Selección Marcos Alonso y Rodri coinciden: «La absoluta es un premio al trabajo» Marcos Alonso (2 i), en un entrenamiento con la selección española. / EFE «Yo me lo tomo como un reto más, con humildad y sin volverme loco», asegura el centrocampista del Villarreal COLPISA La Rozas Martes, 20 marzo 2018, 14:04

"La convocatoria de la selección la veo como una sorpresa y un premio a los últimos años", reconoció este martes Marcos Alonso, el lateral del Chelsea representante de una tercera generación de futbolistas internacionales tras su abuelo Marquitos y su padre, que fue jugador del Atlético y del Barça. "No sé quién es el mejor de los tres, porque de los tiempos de mi abuelo no hay muchas imágenes", admitió el defensa madrileño en su primera conferencia de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

"Para mí esto no es un examen, sino un premio que me llega muy pronto, pero he trabajado mucho para estar aquí", coincidió en señalar Rodri, el centrocampista del Villarreal también nuevo en la selección absoluta que el viernes se enfrentará a Alemania en Dusseldorf y el martes a Argentina en el Wanda Metropolitano.

"Yo tampoco me lo tomo como un examen, sino como una oportunidad. El míster (Julen Lopetegui) me conoce bien de la época del Castilla y de todos estos años. Es una oportunidad para demostrar", insistió Marcos Alonso. "No nos lo tomamos como un examen. Es un paso importante. Aquí representas a un país, pero me lo tomo como un premio al trabajo", añadió Rodri.

El medio del Villarreal, internacional absoluto con 21 años, quiso agradecer también su convocatoria a sus compañeros del Villarreal: "Gracias a la buena temporada del equipo y en parte gracias a ellos estoy aquí". "Soy consciente de dónde vengo y dónde voy. He ido paso a paso. Mientras siga trabajando con humildad, las cosas seguirán yendo bien. Me lo tomo como un reto más, sin volverme loco", apuntó el canterano rojiblanco, que podría debutar contra Argentina en el Metropolitano, "un escenario inmejorable".

Marcos Alonso también se refirió al estado anímico de su compañero Álvaro Morata tras quedarse fuera de la última lista de Lopetegui. "Álvaro, obviamente, no estaba contento. Ha pasado un par de meses con un problema en la espalda. Ojalá esté en el Mundial", señaló.