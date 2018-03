Amistoso Lopetegui: «La diferencia entre los dos equipos no es ésta» Julen Lopetegui, durante el partido ante Argentina. / Juan Medina (Reuters) El seleccionador reconoce que «hay que darle las gracias a los jugadores», pero recuerda que «el Mundial no ha empezado» y frena la euforia JAVIER VARELA Madrid Miércoles, 28 marzo 2018, 00:23

Cualquiera que viera la cara de Julen Lopetegui tras el partido hubiera pensado que la selección española había perdido ante Argentina. Fiel a su estilo, el seleccionador se mostró tranquilo a pesar de la histórica victoria ante la subcampeona del mundo y de haber pasado por encima a la mismísima Argentina. «Se les da la enhorabuena y las gracias a los jugadores, pero se les dice que el Mundial no ha empezado todavía», confesaba sobre las palabras que les había dicho a sus chicos tras el 6-1. «Este partido es una historia fantástica pero a partir de ahí nada más», decía con la intención de frenar la euforia que iba en aumento con cada gol que iba marcando España en el Metropolitano.

Consciente de que el resultado es abultado, Lopetegui señaló: «no me creo que la diferencia entre los dos equipos sea ésta». Eso sí, no quiso quitar ni un ápice de mérito a sus jugadores al recordar que «el resultado es real, aunque sería de necios no reconocer que tenían bajas importantísimas». Sin embargo, volvió al raíl de la prudencia al insistir en que «el Mundial no ha empezado todavía», pero reconoció: «hay que creer en el camino que hemos empezado». Al ser insistido por la euforia que el resultado va a provocar, remarcó: «no podemos controlar lo que dicen los demás y no puedo pelearme con nadie. Otra cosa es cómo gestionemos esas situaciones, pero los jugadores se lo han ganado».

Uno de los protagonistas del partido fue Isco, que marcó tres goles y fue el jugador que más brilló. «No voy a descubrir nada del gusto que me produce tener a Isco, así como del rendimiento que siempre ha tenido con nosotros», señaló un Lopetegui que siempre ha demostrado predilección por el malagueño. Sobre su poca importancia en el Real Madrid prefirió no mojarse, pero lanzó un mensaje al aire al reconocer: «esperemos que sea lo más feliz posible en su club estos meses para luego afrontar con ilusión y humildad». Además, señaló que «la confianza no se la da el entrenador al jugador sino el jugador al entrenador».

Sobre Diego Costa y Iago Aspas, los dos delanteros que jugaron 45 minutos cada uno, Lopetegui señaló: «tenemos plena confianza en los dos y en todos los que vienen con nosotros. Los dos son diferentes y estamos contentos con los tres jugadores que han jugado en esa posición –entre el partido ante Alemania y Argentina- y los tres dan cosas diferentes, al igual que lo hace Álvaro», en alusión a Morata.