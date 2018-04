Federación | Elecciones Rubiales: «La suspensión de las elecciones es una vergüenza injusta e ilegal» Luis Rubiales, durante la rueda de prensa. / R.E. El candidato se muestra indignado con el TAD por la decisión, ha pedido un medida cautelarísima y no descarta que se pueda votar el 9 de abril RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 5 abril 2018, 15:03

«Es Increíble, injusto e ilegal. Nunca en este país se han demorado unas elecciones sin que nadie lo pida. Es una vergüenza que se aplacen unas elecciones cuando se ha pedido que se aplace un partido (el Villarreal-Athletic del lunes que impedía votar a Óscar de Marcos en la Asamblea para elegir al nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol). No sé si es de chiste, lo que es ilegal», decía Luis Rubiales «indignado» después de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) aplazase los comicios 'sine die' tras admitir a trámite un recurso del propio expresidente de AFE.

El candidato a la presidencia de la FEF compareció en la mañana de este jueves en un hotel del centro de Madrid para analizar la situación. «No hay una mínima explicación demócrata que valga. El recurso se dirige contra la Liga. La ley es de libro. El TAD no ha cumplido el único trámite», explicó

acompañado de dos asesores, antes de aclarar que ha solicitado medidas cautelares a esa decisión (ya han sido admitidas), por lo que aún no descarta que las elecciones puedan celebrarse el próximo lunes 9, como estaba fijado, a pesar de que asambleístas como el jugador del Athletic Óscar De Marcos y el seleccionador femenino, Jorge Vilda, no puedan votar. «Decisión injusta y a sabiendas. Yo soy una persona que nunca se rinde y menos ante las injusticias. El cambio es imparable. Quiero que el mensaje llegue a los que me apoyan y al fútbol español. Nunca hemos pedido que se paralice el proceso electoral. Justamente lo que hemos pedido es que se proteja el día 9 y que ese día no se programen partidos para que los asambleístas y puedan acudir. No se puede tener la respuesta contraria. Podía decir sí o no ¡, pero no lo que ha hecho», lamentaba.

Rubiales no se arrepiente del recurso presentado hace varias semanas que ha derivado en la suspensión de las elecciones. «No me arrepiento porque lo hice por convicción y justicia, todo el mundo tiene derecho a votar. Nosotros no hemos pedido en ningún caso que se aplacen las elecciones. Nunca pueden entrar manifiestamente de forma injusta en emitir una resolución que no estaba encima de la mesa. Cuando hizo este recurso pregunté si había algún riesgo. Me puse en contacto con muchos expertos, como los que tengo aquí a mi lado. Es inexplicable. Hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance. ¿Cuántos partidos se podían haber puesto si no lo llegamos a decir a proteger el 9 de abril?», lamentó antes de interpretar que hay un interés detrás de la decisión. «Es injusto e ilegal lo que se ha hecho. Es la tercera vez que el TAD demora las elecciones a la Federación. Con la moción de censura, con una cosa vergonzosa como revisando sus propias decisiones y ahora con una cosa de primero de parvulitos como es este aplazamiento. Han aplazado algo que no se ha pedido. Es deliberadamente tendente en este proceso de elección. Esto beneficia a los que no quieren que se elija presidente porque saben que voy a salir yo. La gente de dentro de la Federación tenia mucha prisa por aplazar. Aquí hay un bien principal que son las elecciones. La Comisión Gestora podría haber actuado porque lo sabía a través de la Comisión Electoral».

De «parvulitos de derecho»

Por su parte, Tomás González Cueto, jurista de Rubiales quiso clarificar lo sucedido. «El recurso contra la resolución de LaLiga. Si el TAD no tiene potestad para aplazar ese partido, lo que tiene que hacer es inadmitir el recurso presentado. Lo que no puede hacer es tomar una decisión sobre algo que no hemos pedido. Lo que pedimos es cambiar un partido. La ley es de libro. El TAD no ha cumplido el último trámite. Parece de parvulitos de derecho. La que convoca o desconvoca las asambleas ahora es la Gestora y esto el comunicado lo manda la Federación. Si tratan de impedir que haya elecciones en el 9 de abril van a acabar jurídicamente muy mal. Espero que si nos dan la cautelarísima faciliten todo», lamentó antes de dejar caer que el TAD falló un miércoles y no un viernes como suele hacer. «Teníamos una comunicación de que se reunían el jueves. Ayer llamamos para decirles que íbamos a desistir de alguno de los recursos presentado. Fallaron con mucha prisa. Lo hicieron dos o tres horas más tarde, en un miércoles, cuando nos dijeron que se reunían el jueves», explicó Rubiales.

Rubiales ironizó con que a Larrea tampoco le guste la demora: «Agradezco que Larrea se suba al carro ahora. Larrea lo que ha hecho es demorar el proceso al máximo estando como interino. Su nombramiento demoró todo muchísimo. Hay alguno al que le beneficia que no haya atropello», sin querer nombrar a nadie aunque algunos en la sala ven a Luis Gil, ex de AFE, entre los que están ahora en su conta. «Hay enemigos irreconciliables que ahora están reunidos para que yo no sea presidente. Los conozco. Nuestro estilo que haya elecciones y que puedan venir todos. Tratan de crear un aureola a través de algunos medios de que lo hemos promovido nosotros. Algunos tratan a los que quieren proteger las elecciones. Nunca en España se ha dado un aplazamiento de unas elecciones sin que nadie lo pida. Es un exceso y es una vergüenza. Y esto no va a quedar así: hemos pedido una cautelarísima y habrá más cosas. No le salen las cuentas. Haremos una Federación diga del fútbol español. Voy a ganar con claridad y sólo quiero que dejen que lo demostremos».

Palo a Tebas

Además, respondió a Tebas, que le acusó de no tener los suficientes apoyos. «Él no cree en la democracia. Conocemos su forma de pensar y su ideología. Me he escandalizado con sus pensamientos. Tengo que respetar sus decisiones con el fútbol profesional pero no huele bien. No ha sido así, yo no he pedido que le abran un expediente sancionador. Ha hecho muchas cosas estos dos años para que se lo abran. Eso no es lo importante ahora. Las cosas malas que haya hecho ya se verán. Le deseo lo mejor en la vida pero este recurso lo hemos puesto hace mucho tiempo y su caso ahora da igual.», antes de apuntar al modo de conseguir avales de su rival y dejó caer que hay interés en que no sea presidente. Voy a impedir que llamen paz a la sumisión. Me equivocaré, seguro, pero voy a luchar por el fútbol modesto».

«No temo que esto cambie el voto. Hay una lesión al fútbol español y a los asambleístas que ya tenían todo preparado para ese lunes. El voto flotante aquí no se va a notar. Sólo beneficia a los que quieren ver una Federación débil que se pliega a la opinión de otros. Yo soy dialogante pero firme. Cedo si los demás ceden. Esto es un atentado contra la democracia. Una cuestión sin precedentes. No tenemos la resolución completa y no sabemos quiénes han votado a favor de esto en el TAD. Yo no tengo a Tebas y a Vitoriano Sánchez Arminio pidiendo avales. Yo viajo y hago mi trabajo y estoy con los asambleístas. Yo no hago nada siendo presidente de la Gestora», antes de tener un pequeño intercambio dialéctico con los periodistas, que le recordaron que no se quejó de los métodos de Villar hace unos meses cuando él le apoyaba. «Se han utilizado los medios. Yo no tengo voto y os invito a que hable con los futbolistas a ver si sólo uno dice si tenían que votar a uno o a otro. Entonces no había dos candidatos. Sólo se presentó Villar, no lo olviden, y no se puede comparar con esto».