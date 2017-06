MANCHA REAL El Mancha Real se hace con los servicios del joven mediapunta Armando Armando. :: la preferente De la capital granadina procede el sexto fichaje de los mancharrealeños para la próxima temporada J. MUDARRA Jaén Jueves, 29 junio 2017, 01:43

El Atlético Mancha Real sigue peinando el mercado y, dada la saturación del provincial y sirviéndose de los conocimientos de su entrenador Manuel 'Rizos', está encontrando en el territorio de Granada un auténtico filón. De la capital granadina procede el sexto fichaje de los mancharrealeños para la próxima temporada.

Se trata de Armando Mochón, de 23 años de edad (01/08/1993), que llega procedente de Huetor Vega en el que tan solo ha estado media temporada. Llegó en el pasado mercado invernal de la mano de Rizos. El técnico linarense confiesa que el futbolista y es una apuesta personal suya y lo define como «un jugador muy polivalente. Es mediapunta o extremo pero también puede jugar de mediocentro. Es muy inteligente tácticamente y muy comprometido y responsable en defensa».

La juventud que caracteriza a Armando no le priva de haber disputado ya partidos en ligas de nivel ya que al Huetor Vega llegó procedente del Atlético Monachil de División de Honor y anteriormente ya había estado disfrutando de la Tercera División en el Comarca del Mármol.

La duda sigue estando alrededor de los compañeros con los que compartirá vestuario ya que las ofertas que el Real Jaén está haciendo a jugadores de la actual plantilla verde podrían hacer que no fuesen muchas las caras que permanezcan del once titular de los manchegos. El propio Ramón, que no ha recibido oferta de renovación y se despidió por tanto de la afición de Sierra Mágina, explicó en unas declaraciones a la 'Ser' que existían conversaciones y que no le desagradaría jugar en Jaén con algunos de sus compañeros.