MANCHA REAL Armando: «El Mancha Real no se va a conformar con estar en Tercera» Armando es un jugador que destaca por su juventud y una polivalencia envidiable. / IDEAL El nuevo fichaje de los verdes asegura que el hecho de que le entrene Rizos ha sido decisivo para que apostase por jugar en el cuadro verde JESÚS MUDARRA Jaén Viernes, 30 junio 2017, 01:27

El Atlético Mancha Real se ha ganado en los últimos años a base de cumplir sus compromisos y estabilidad el ser un destino atractivo para los futbolistas de Tercera División. Si no me creen miren como valoró para IDEAL Armando, la última incorporación de los verdes, su fichaje por el club de Sierra Mágina: «Estoy encantando. Desde que salió la posibilidad de fichar por el Mancha Real me hizo bastante ilusión. Ya he trabajado con Rizos y saber que tiene confianza en mí me llama bastante la atención. Voy a un club importante y estoy muy contento».

Justificó su decisión por una amalgama de circunstancias que le han llevado a coger un cambio de aires: «Se ha juntado un poco todo. Sé que Mancha Real es un equipo importante que no se va a conformar con estar en Tercera, que va a pelear por algo más. Además conozco la forma de trabajar del entrenador y que va a ser un año serio».

Rizos coincide como factor común en todos los argumentos que ofrece el joven mediapunta granadino y eso que tan solo coincidieron seis meses en la caseta. «Es un entrenador que en Huetor Vega me sorprendió mucho porque se nota que es un entrenador que le da muchas vueltas a los entrenamientos y siempre busca lo mejor para el equipo. Todas las semanas sabe como plantear el partido porque conoce bien al rival. Además sabe bien como repartir los minutos para tener siempre enchufada a toda la plantilla», explicó sobre un entrenador con el que compartirá una misión que es por igual ilusionante y exigente.

«No me asusta el reto sino que me llama más la atención. a mí lo que me gusta es pelear por cosas importantes y creo que ya era hora de que me llegase la oportunidad de jugar en un equipo que luchase por objetivos más importantes. Hasta ahora cuando he jugado en Tercera el objetivo era la permanencia por eso me motiva mucho este cambio», aseguró valiente sobre las altas metas marcadas.

Para aquellos que no sepan como juega el mismo se presenta: «Soy un jugador que da mucho trabajo y que tengo muchas ganas de aportar todo lo que pueda al equipo, sobre todo compromiso. Cuan se cuente conmigo y cuando no siempre voy a ayudar al máximo a mi equipo».