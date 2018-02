Los Megacracks hacen las delicias de los ‘peques’ granadinos

La Gira Megacracks del Inter Movistar se ha paseado por toda la provincia. Ricardinho celebra un gol en el enorme vinilo que el lateral del autobús del equipo. Es el mejor jugador del mundo y pese a que estos días se encuentra en Eslovenia defendiendo la camiseta de Portugal en el Europeo, hablar del Inter, es hablar de uno de los mejores equipos del mundo.

Por títulos y por movimiento social. Porque el club que fundara el periodista José María García en el ’77 sabe tocar el cielo ganando cinco campeonatos de Europa y otros tantos del Mundo y del mismo modo bajar al parqué para promocionar el fútbol sala entre los chavales de todos los rincones de España.

La semana pasada, los interistas visitaron Almuñécar para entrenar con los chavales de los colegios Río Verde, Santa Cruz, Virgen de la Antigua, Arcos de Torrecuevas, Las Gaviotas de la Herradura, La Noria y la Asociación Asinal de apoyo educativo para niños con necesidades específicas. Después, los de Jesús Velasco realizaron un entrenamiento en el Pabellón de Gójar y a la mañana siguiente visitaron Alhendín para verse con los chicos del Colegio Sagrado Corazón y usuarios de la asociación Homo Sapiens.

También el equipo de la Liga Nacional de Fútbol Sala disputó un encuentro amistoso ante el Peligros FS de la Segunda división ‘B’. El envite se jugó en el Pabellón Municipal de Albolote saldándose con resultado de 1-8 para los de Torrejón de Ardoz. Parri anotó el único gol granadino, siendo el 1-5 parcial, mientras que los goles interistas se los apuntaron Iván Moreno, Humberto Taffy (2), Borja y Elissandro (2). Al término, el entrenador Ramón Balboa dijo que «jugar contra Movistar Inter siempre es un lujo. Lógicamente son superiores y eso se ha traducido en pista desde prácticamente los primeros instantes. El vigente campeón de Europa puede pasar por encima de prácticamente cualquier rival y, aquí, no iba a ser la excepción. Es algo muy bonito para nosotros, creo que el equipo lo ha disfrutado y que nos llevamos un gran día para el recuerdo», afirmó.

El colofón peligreño

El sábado tocaba despedir la gira granadina visitando a los chavales peligreños, a los alumnos de los colegios Manuel de Falla y Gloria Fuertes. También a los jóvenes del colegio de educación especial de la Clínica San Rafael, precisamente durante la semana en la que esta rama educativa ha celebrado unos días de visibilidad en cuanto a la inclusión en la formación académica.

01:22 Vídeo. La Gira Megacracks del Inter Movistar pasó como un huracán por Granada.

Una cita inclusiva

En cifras, el Inter Movistar ha jugado al fútbol sala en tres días con cerca de cuatro mil niños y niñas, trescientos de estos de diversidad funcional, por lo que la gira de los Megacracks enarbola la bandera de la inclusividad, y eso gusta al público que la visita.

El guión también engancha. Toda la ceremonia está muy bien conducida por Iñaki Cano, quien siempre pisa el parqué calzando unas deportivas, vistiendo unos vaqueros cómodos y en Granada, abrigado con un chaleco de plumas. Ver al periodista deportivo en acción es todo un espectáculo. Se mete a los chavales en el bolsillo desde la primera palabra que lanza al micrófono inalámbrico que lo acompaña. «¡Soy un tío muy malo!», les dice a los críos. «Y el que no caliente bien, lo castigo». Y no engaña. Si no haces los ejercicios como debe ser, te toca hacer unas flexiones y ser el caballito subido a lomos de un jugador en una carrera.

Los chavales van rotando para que todos tengan oportunidad de ver, tocar y pasar el balón a sus recientes ídolos. Porque si bien es cierto que no los han podido conocer con anterioridad debido a su poco impacto en los grandes medios, los chicos del Movistar deslumbran desde el primer contacto. Son estrellas muy cercanas.

Llega la hora del partidillo y aquí hay que estar muy atento a las trampas de Cano, que siempre acaba anotándose algún gol si alguien se despista. Al final, la jornada hace reír a pequeños y mayores. Los ‘peques’ se llevan de aquí un aprendizaje. Conocen de primera mano qué es un deportista de élite y aprenden que si se adquieren hábitos de vida saludables, quizá sea posible jugar un día en la LNFS. Y lo mayores, los gestores públicos que también han acogido a estos campeones comprueban que hay otra forma de hacer cantera.

El portero Álex González afirmaba que «como club es un evento muy bonito en el que intentamos inculcar los valores del deporte y del fútbol sala por todos los rincones de nuestro país. Los niños se lo pasan muy bien y nosotros disfrutamos mucho con ellos. Esta Gira ya se ha convertido en uno de los estandartes del club y se agradece ver como cada vez más ciudades apuestan por ella», afirmaba.

En Peligros, Bruno Taffy decía: «hoy es nuestro último día por Granada y hemos disfrutado muchísimo con los niños», mientras que con respecto al partido amistoso ante Peligros FS, después de tantos días de vacaciones motivado por los compromisos de las selecciones indicaba: «para nosotros un partido como este es bueno para volver a competir, para coger sensaciones, hemos estado muy serios a pesar de ser un amistoso y volvemos a Madrid muy contentos y preparados para seguir trabajando», afirmaba el jugador.

Al término de la Gira, Borja Díaz señalaba: «llevamos tres días por Granada disfrutando con los niños para que vean de cerca cómo es el deporte de élite, que disfruten con nosotros, que nos conozcan y lo más importante de todo, que pasen una mañana diferente jugando al fútbol sala», subrayó.