Fútbol provincial El Maracena hunde en una depresión al Guadix tras imponerse en el derbi provincial Momento del derbi disputado en el Municipal entre el Guadix y el Maracena. / J. J. PÉREZ Un par de goles de Fede y otro de Luis Enrique de penalti dan vida al equipo de Andrés Barrios, que deja a los locales a merced de los 'tiburones' J. J. PÉREZ GUADIX Lunes, 12 febrero 2018, 01:11

El Guadix y el Maracena eran en la mañana de este domingo dos náufragos peleando entre sí por alcanzar uno de los pocos salvavidas disponibles en alta mar. El Guadix CF sabía que de no alcanzarlo le va a costar mucho trabajo llegar a la orilla. Y después de encajar el contundente 0-3 de este domingo el equipo queda a merced de los tiburones.

0 Guadix CF Álex, Olvera, Toni, Iván Moya, Edgar Gómez, Juanma Titos, Jorge Molina (Paquillo, m. 70), De Haro (Chinchilla, m. 55), Adri Castro (Vergara, m. 40), Pedro Corral y Cristiano. 3 UD Maracena Juan Pablo, Sergio Jiménez, Peri, Vilaseca, Rubén, Martínez, Pedro Amate, Gallo, Fede, Luis Enrique y Antonio Molina. Goles 0-1, m. 25: Fede; 0-2, m. 49: Luis Enrique, de penalti; 0-3, m. 70: Fede. Árbitro Paradas Mazuela (Málaga). Expulsó por doble amonestación al local Olvera en el minuto 67. Amarillas para los accitanos Toni, Edgar Gómez y Juanma Titos; así como para los maraceneros Luis Enrique y Andrés Barrio. Incidencias Unos 300 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el presidente de honor Juan Salmerón, El Tanke.

Las oportunidades de salvación para los accitanos son cada vez más escasas. El Maracena toma un respiro y se convierte en protagonista de una maraña en la zona de salvación junto al Huétor Vega y al Atarfe Industrial. Aquí va a haber lío y si no, al tiempo.

El Guadix CF no puede achacar al destino o la mala suerte el resultado de este domingo. Faltó batalla ante un partido en el que se jugaban tanto ante un rival directo. La UD Maracena primero se adelantó, después amarró su ventaja y, por último, aprovechó el abatimiento de los accitanos para llevarse los tres puntos del Polideportivo de Guadix. Quizá pudo influir que el técnico accitano no podía dirigir a sus jugadores desde el banquillo. Los dos equipos comenzaron el encuentro midiéndose el uno al otro. En los primeros minutos de juego prácticamente no existieron oportunidades para ninguna de las dos escuadras. La UD Maracena no desaprovechó su oportunidad en el minuto 30 con un centro desde la banda izquierda que Fede, fuera de marcaje, marcó a placer de cabeza.

A partir del gol, los visitantes controlaron el centro de campo y evitaron cualquier avance del Guadix CF cortando todas las jugadas. La lesión de Adri Castro en el minuto 40 obligó a su sustitución y con él se marchó uno de los hombres más combativos de los primeros minutos de juego.

El partido llegó al descanso con el resultado adverso para los locales, pero con la esperanza de remontar la situación en el segundo tiempo. Sin embargo, la segunda mitad del compromiso comenzó con un riguroso penalti que Luis Enrique no dudó en marcar.

El Guadix CF se enfrentó a un muro imposible de salvar, pero que aún se podía complicar más. Olvera fue expulsado por doble amarilla en el minuto 67 y justo después vino la jugada del tercer gol del Maracena.

El balón corrió prácticamente todo el terreno de juego, Amate evitó que el balón saliese por la línea de fondo en un centro pasado desde la banda izquierda y, nuevamente Fede aprovechó para sorprender al meta accitano Álex.