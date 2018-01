FÚTBOL · TERCERA Huétor Vega y Malagueño estrenarán hoy el flamante césped de Las Viñas Un encuentro anterior del Huétor Vega en su campo. / RAMÓN L. PÉREZ El Motril, reforzado con Illescas tras su paso por el Loja y a la espera de Fran Bea, visita al Atlético Mancha Real de 'Rizos' CÉSAR GUISADO GRANADA Sábado, 13 enero 2018, 00:42

El líder servirá para estrenar el nuevo césped del Municipal de Las Viñas. El encuentro mide al Huétor Vega, que vuelve a casa más de treinta días después para medirse con el Atlético Malagueño, en una cita que ha sido adelantada a hoy. Envite al más alto nivel con la máxima exigencia.

Los verdes quieren sumar para procurar una ventaja mayor con el descenso habida cuenta de que San Pedro y Maracena no tienen encuentros fáciles. No formará Manolo Castilla con los locales después de su expulsión en Loja. El central, que lo ha jugado casi todo, acumula once tarjetas amarillas y una roja. Señal de que está haciendo su parte del trabajo en esta difícil temporada.

También adelanta su compromiso a esta tarde el Motril, que visita al Mancha Real de Manolo 'Rizos', un equipo que ha reforzado todas sus líneas excepto la portería, con la intención de cubrir las bajas de larga duración de Andoni, Torres y Corbacho y de paso no cerrar la campaña conformándose con la salvación. Los motrileños han incorporado a Illescas tras su paso por el Loja y según informó el presidente, Manuel García Arrabal, también se ha llegado a un acuerdo con Fran Bea, que viene de jugar en el Badalona de Segunda B, para completar un vestuario de diecinueve hombres, que no serán más por motivos económicos.

Otro equipo que aspira a todo, el Huétor Tájar, pisará mañana el Municipal de Martos para tratar de continuar sumando de tres en tres y apretar aún más la zona de arriba. Los amarillos engarzan ya ocho encuentros sin perder. Han sumado veintidós de los últimos veinticinco puntos. Los jienenses, que se encuentran en el ecuador de la tabla y a la misma distancia de promoción y descenso, no podrán contar con su central Pepe Almansa, por acumulación de tarjetas.

Atarfe y Loja van a disputar en el Municipal un derbi marcado por las necesidades en los verdiblancos. El entrenador Jorge Moreno ha restado importancia durante esta semana a los incidentes sucedidos el pasado domingo en La Victoria, reproducidos en las redes sociales con un cruce de insultos entre jugadores y aficionados de ambos equipos. El técnico ha subrayado la capacidad de su plantel, uno de los más jóvenes del torneo, para salvar la categoría esta temporada. Por el Loja no estará Álex Moreno, sancionado tras ver la quinta amarilla la pasada jornada ante el Huétor Vega.

Guadix y Maracena van a afrontar partidos muy complicados con el mismo objetivo de toda la temporada: sumar para salir del descenso. Los accitanos visitan al filial del Almería y los maraceneros reciben en casa al Real Jaén, cita que aprovecharán para hacer la presentación oficial de todos sus equipos de cantera.