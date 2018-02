Fútbol provincial El Huétor Tájar vuelve a remontar y está más cerca de su segunda fase de ascenso Dos goles de Fran Hernández, dos de Alberto, uno de Manu Daza y otro de Fran Fernández dan a los de Germán Crespo un importante triunfo en una segunda mitad de infarto Lunes, 12 febrero 2018, 01:40

El Huétor Tájar huele ya la que sería su segunda fase de ascenso a 2ª División B. Los de Germán Crespo siguen haciendo del Miguel Moranto un auténtico fortín y acabaron goleando al Torredonjimeno 6-3, en un partido en el que hubo alternancia hasta que Germán Crespo hizo los primeros cambios, dando entrada a Ariza y Fran Fernández.

A este Huétor Tájar ya no le asusta tener que remontar. Los hueteños no podían esperar que después de haberse ido al descanso ganando por 2-0, los hombres de Manuel Chumilla le dieran la vuelta al marcador en pocos minutos.

Comenzaba el partido y la primera ocasión sería para el Huétor Tájar, en el minuto cinco disparo de Alberto que se marcha fuera por poco, a continuación falta a Alberto en el borde del área, que ejecuta Manu Daza poniendo la pelota fuera del alcance del portero, de falta directa subiendo el 1-0 en el marcador, en el minuto once. El Torredonjimeno no llegaría con peligro hasta el minuto veinticuatro, tras el lanzamiento de una falta al borde del área local, que el Internacional Buba ataja sin problema

Seguidamente dos oportunidades para los hueteños, la primera jugada de Manu Daza, que se interna y tira con la izquierda, pero Juanma, bien colocado, manda a córner, y la segunda para Alberto, que roba un balón en el círculo central, llegando hasta la cocina, pero su disparo lo para el portero, cuando ya se cantaba el gol que no tardaría en llegar, Choco saca un córner y Fran Hernández dispara desde fuera del área para que subiera el 2-0 y dando tranquilidad a su equipo en el minuto treinta y , en esta jugada sería amonestado el delegado del Torredonjimeno por protestar.

Comenzaba la segunda parte con un Huétor Tájar más que relajado, lo que hizo que los de Chumilla se hicieran con el control del balón, y en el minuto cincuenta tenían la primera ocasión que Buba desbarata mandando a córner, pero en la siguiente llegada penalti muy discutido que pita el colegiado Almeriense y Carrillo con una tranquilidad pasmosa tira engañando al portero y poniendo el 2-1 en el minuto cincuenta y dos. Los Jienenses seguían apretando y las llegadas eran continuas.

Los hueteños no se esperaban lo que se les venía encima. Carrillo de nuevo, en una jugada fortuita, recibe el balón rechazado por la defensa y sin pensárselo dispara desde la frontal, sin que Buba pueda hacer nada poniendo el 2-2, pero aquí no acababa todo, apenas un minuto más tarde, Lara recibe en el centro del área grande, y dejando atrás a dos defensas encara al portero, para poner el 2-3, dándole la vuelta al marcador en apenas veinte minutos . La reacción de Crespo no se hizo esperar, dando entrada a Ariza Eric y Fran Fernández, jugándoselas todas, así llegaría el 3-3 en una contra: Choco la pone y Alberto, que entraba desde atrás, dispara para empatar el partido y remontar lo que parecía muy difícil en el minuto sesenta y siete.

A partir de aquí los hueteños volvían a hacerse con el encuentro, llegando una y otra vez a las cercanías de Juanma, buscando el gol, que no tardaría en llegar. Fran Hernández recibe de Choco y dispara alojando el balón en la escuadra, a la derecha del portero, 4-3. Volviendo la euforia al banquillo amarillo que no cesaba de empujar a su jugadores, lo que hizo, que estos se metieran arriba para aumentar la diferencia y dar tranquilidad. El 5-3 llegaría en jugada personal de Fran Fernández, se cuela por el pico del área y de un zapatazo la coloca por el segundo palo, sin que pueda llegar Juanma, y ya en tiempo de descuento, de nuevo Alberto que lo intentaba una y otra vez, hacía el segundo en su cuenta personal, poniendo el 6-3 en el marcador.