FÚTBOL PROVINCIAL Diez relevos de técnicos en el Grupo IX de la Tercera División Fran Fernández, entrenador de la UD Almería B, estará dos años más al frente del filial rojiblanco. La próxima Liga será con 22 equipos, dos más que la pasada, y se augura un torneo largo e intenso y con al menos ocho aspirantes al ascenso

Diez novedades y nueve renovaciones, entre ellas la de Fran Fernández, ratificado en el cargo para las dos próximas temporadas en la UD Almería B, figuran en el apartado de 'fijos' para el próximo campeonato de Liga en el Grupo IX de Tercera División.

Son 19 futuros ocupantes de los banquillos, mientras que son tres las interrogantes a dilucidar en el apartado técnico. Son las generadas por el At. Malagueño, la UD Maracena y River Melilla o el Melistar. De estos dos últimos, será uno el que figure inscrito para participar en el citado grupo.

Polémica en Melilla

En el habitual compás de espera, atentos a la Asamblea General de la Real Federación Andaluza de Fútbol, que se celebrará el próximo sábado día 15, queda la configuración oficial de los clubes que militarán en el Grupo IX. Lo que si parece claro, es que serán 22 , dos más que en la pasada temporada. De una parte, al no haber ascendido ninguno de los cuatro que jugaron el play off a Segunda B, de otra por los descensos del Real Jaén, Linares Deportivo y At. Mancha Real. Por si faltaba algo, la polémica entre los clubes melillenses del River y del Melistar. El primero de ellos argumenta que no está descendido, y el segundo que tiene derecho al ascenso.

Polémica en Melilla entre River y Melistar por la ocupación de plaza en el Grupo IX

El Grupo IX, salvo novedad, estará formado por la UD Almería B, At. Mancha Real, CD Huétor Tájar, CF Motril, CD Loja, CD Rincón, At. Malagueño, CD Huétor Vega, Guadix CF, CD El Palo, CD Martos, UD San Pedro, CD Torredonjimeno, UD Maracena, Atarfe Industrial, Vélez CF, Antequera CF, Juventud de Torremolinos, Villacarrillo CF, Real Jaén, Linares Deportivo y, a expensas de lo que decida la RFAF, el River Melilla o el Melistar.

Diez cambios en el banquillo

Con ese panorama sobre el futuro Grupo IX, resaltar las referencias informativas generadas por el apartado de entrenadores. De los 22 clubes, salvo que la RFAF decida alguna variante, la competición ofrecerá diez relevos en los banquillos.

Las novedades, de momento, se centran en el At. Mancha Real, que tiene como nuevo entrenador a Manuel Moreno 'Rizos', la pasada liga en el CD Huétor Vega; Diego Delgado, procedente del CD Martos, entrenará al CD Loja; Manolo Rojas, del Churriana CF, pasa a ejercer en el CD Huétor Vega; al Guadix CF llega Luis del Moral, la pasada campaña segundo entrenador en la UD Maracena; Serafín Gil 'Selfi' es el nuevo entrenador del CD El Palo, tras su etapa en el Lucena CF; Toni García, dirigirá al CD Martos, al que llega desde el equipo filial marteño; en el Atarfe Industrial, la incorporación de Jorge Moreno, procedente de las bases atarfeñas; Lucas Cazorla, ex del Poli Ejido y tras dirigir al Zenit de Torremolinos, dirigirá al Vélez CF; Rafa Ruano pasa del Hispania de Torredelcampo, al Villacarrillo CF, y David Rojas 'Valenciano' es el nuevo entrenador del Real Jaén, después de una gran campaña, con ascenso a Tercera División incluido, en el Villacarrillo CF.

Nueve siguen y, tres, dudas

En cuanto a los entrenadores que han sido renovados para continuar la labor iniciada la pasada temporada, resaltar que entre ellos figura el almeriense Fran Fernández. El gran trabajo realizado, como se anunció en su momento, ha merecido el 'premio' de la renovación en el cargo para las dos próximas campañas.

Otros técnicos que han renovados son Germán Crespo, que sigue al mando del CD Huétor Tájar; José Manuel García, continuará en el CF Motril; Bravo, que repite en el CD Rincón; Manolo Chumilla, hará lo propio en el CD Torredonjimeno; José Jesús Aybar, iniciará otra temporada en el Antequera CF; Juan Ferrando, lo hará en el Linares Deportivo, con el que acabó el tramo final del pasado curso liguero, mientras que en el Juventud de Torremolinos, al que llevó al ascenso a Tercera División, seguirá José Antonio Napolitano, y Boris Gambero, que ha renovado en la UD San Pedro.

Sin designar a los ocupantes del banquillo para la próxima temporada, figuran tres clubes. Uno, el At. Malagueño, que quedó con la 'miel en los labios' para lograr el objetivo del ascenso, ofrece algunas interrogantes sobre la continuidad de Manel Ruano. Otro, la UD Maracena, está pendiente de elección de nuevo presidente, tras la anulación decidida por la RFAF, de las elecciones celebradas. Y el otro, a la espera de saber cual de los dos estará la próxima Liga en Tercera División.