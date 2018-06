Amistoso «Queremos demostrar que somos sólidos», avisan los suizos La Selección Española en el entrenamiento / EFE Shaqiri, Schär y el seleccionador Petkovic coinciden en que España será una prueba de cara al duelo de Brasil para «resistir ante un gran rival» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Vila Real Sábado, 2 junio 2018, 21:12

«Ahora tenemos este partido contra España que nos servirá para demostrar nuestro juego y ganar en confianza». Vladimir Petkovic, seleccionador de Suiza, afirmó la víspera del encuentro en Villarreal que al margen de continuar con la preparación del Mundial, tratarán de demostrar que son capaces de resistir ante un gran rival... pensando en el primer partido del Mundial ante Brasil. «Son dos grandes equipos, pero nosotros estamos cohesionados y con confianza y vamos a afrontar con ganas el encuentro a pesar de las muchas dificultades que nos va a presentar el rival . Este partido nos servirá para demostrar nuestro juego y ganar en confianza», explicó el técnico bosnio.

Petkovic, vinculado a la selección suiza desde hace cuatro años, reconoció que no ha decidido el sustituto de Xhaka, tocado por un golpe. «No estoy seguro al cien por cien. Él no está descartado definitivamente. Cada hora que trabaja va mejor y tiene menos dolores. No nos arriesgaremos mucho, la verdad. Tomaré la decisión por la mañana y primero se lo comunicaré a los jugadores. Pero se trata de un amistoso y podré probar a distintos jugadores. Después de estas semanas, en las que hemos trabajado bien, es perfecto tener un partido tan fuerte».

El lunes confirmará la lista de 23 y tampoco quiso adelantar su la tiene decidida y duplicará puestos como en la Eurocopa. «Nunca hay nada definitivo en esta vida. Una lista siempre se puede modificar hasta unas horas antes del primer partido. Tengo que tomar decisiones y las comunicaré el lunes. Tengo varios jugadores que pueden actuar en dos o tres posiciones. Incluso en el ataque no hay límite ni tampoco tengo problemas para redefinir el sistema», dijo antes de valorar que el grupo «en los últimos años ha ganado en confianza. Nos conocemos mucho mejor, tanto el cuerpo técnico como los jugadores. Los futbolistas entienden qué espero de ellos y lo que necesitan cada uno».

Dos de ellos también pasaron por la sala de prensa. «Este partido contra España no será como el de Brasil. Los Mundiales son distintos. Habrá más presión contra Brasil, lógicamente. Lo de España es un amistoso, aunque es un equipo de primera y uno de los favoritos. Será difícil, pero también será importante para demostrar que somos sólidos. Siempre hemos demostrado que podemos medirnos a los grandes. Eso será una ayuda para el míster y nos servirá para ver dónde estamos nosotros. Estamos satisfechos de poder jugar un partido como éste», dijo Xherdan Shaqiri, mientras que el deportivista Fabian Schär no paró de lanzar flores a 'La Roja' y a los jugadores de la Liga. «España para mí es una de las mejores selecciones. La Liga es seguramente la mejor. Tienen una selección increíblemente fuerte, con muchísimos recursos y nosotros esperamos hacer un gran partido contra un rival de esta categoría».