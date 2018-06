Odriozola, capacitado para suplir a Carvajal Odriozola celebrando su gol en el Estadio de la Cerámica / EFE El atrevido lateral de la Real pretendido por el Madrid se destapó no sólo con un golazo, sino también con sus galopadas y centros al corazón del área AMADOR GÓMEZ Madrid Domingo, 3 junio 2018, 23:18

En su tercer partido con España, Álvaro Odriozola demostró estar plenamente capacitado para suplir al lesionado Dani Carvajal, al menos en el primer partido del Mundial el día 15 contra Portugal, en el que seguramente no estará el lateral derecho del club que pretende al defensa de la Real Sociedad. Con el atrevimiento de un joven de 22 años y la seguridad de un veterano pese a su inexperiencia internacional, Odriozola se destapó no sólo con un golazo de volea desde la frontal, sino también con sus galopadas y centros desde el lateral, aunque los pases del guipuzcoano no encontrasen rematador.

En la contención, en alguna ocasión, sobre todo al inicio, mostró cierto nerviosismo y tuvo algún despiste, como cuando dejó libre de marca a Dzemaili y se ganó un reproche de Piqué después de que el suizo malograse una oportunidad. Aquello ocurrió en el 23' y sólo seis minutos después Odriozola culminó con un gran tanto una jugada iniciada segundos antes por él mismo, que siempre generó peligro con sus internadas en busca del corazón del área. También reclamó en principio más ayuda a Iago Aspas para tapar la banda derecha, en la que el veloz lateral de la Real se movió con mucha soltura y descaro cuando atacó -aunque chocó con Lucas Vázquez en banda durante 25 minutos del segundo tiempo- y con confianza y seriedad, de menos a más, cuando le tocó defender.

«Solo podemos prometer a la gente que lo vamos a dar todo para intentar ser campeones» El lateral se mostró muy contento por el gol tras el partido. «Muy feliz por haber marcado, aunque lo importante era coger sensaciones» declaró. Además, dejó claro que van a dar el 100% en el Mundial. «Con eso, y haciendo las cosas bien en el campo, podemos soñar con ser campeones» afirmó.

A falta de pegada de los delanteros, fue la capacidad ofensiva de Odriozola, con ese remate ajustado al palo sin dejar caer el balón, la que desequilibró una primera parte en la que España no echó nada en falta a Carvajal, aunque la selección de Lopetegui permitiese a Suiza más llegadas de las esperadas. El defensa donostiarra subió mucho y bien y tuvo premio a su despliegue y valentía con la diana que abrió el marcador, con la merecedida recompensa de los aplausos de la afición cuando fue sustituido por Nacho en el minuto 70.