Federación Mi compromiso: Crecer con todos y para todos Luis Rubiales, candidato a la presidencia de la FEF. / Efe Luis Rubiales Carta abierta del candidato a la Presidencia de la FEF Miércoles, 16 mayo 2018, 11:03

Así entiendo el fútbol: Trabajo en equipo con esfuerzo y pasión. Me presento a las elecciones a la Presidencia de la FEF con la ilusión de quien ama este deporte desde niño y que cuenta con el apoyo de la mayoría del fútbol español para liderar un proyecto de cambio.

Estos últimos años se han conseguido en todas las categorías grandes éxitos que han situado a España en la élite del fútbol mundial. Estos resultados nos llenan de energía y fuerza, pero también de responsabilidad. Hay que seguir avanzando. Afrontaremos grandes desafíos que solo se alcanzarán si trabajamos desde la unidad y colaboración. Me comprometo a liderar este cambio con la ayuda de clubes, futbolistas, entrenadores, árbitros y aficionados. La FEF es la casa común del fútbol español. Es la casa de todos.

Sin las federaciones territoriales esta historia de éxitos hubiera sido imposible. Por eso ocuparán el primer plano como garantes que son del fútbol aficionado y fútbol base. También potenciaremos el futbol sala, fútbol femenino y el fútbol playa, creando áreas específicas para la promoción, gestión y asesoramiento. Mediante el cumplimiento de un plan estratégico empresarial, generaremos más recursos que se revertirán en las Federaciones Autonómicas. Esto será posible gracias a un nuevo departamento de Desarrollo y Nuevas Estrategias de Negocio para una gestión moderna, actualizada y de máxima eficiencia en la captación de ingresos, patrocinios y explotación de derechos federativos. El objetivo es aumentar en los dos próximos años un 25% los ingresos.

Otro aspecto que es necesario mejorar es la transparencia como un valor imprescindible e innegociable en la nueva Federación. Crearemos un órgano de control y fiscalización externo a las estructuras federativas que garantice el cumplimiento de las normas esenciales de buen gobierno y supervise contrataciones,adjudicaciones, uso de subvenciones, etc…

La FEF no puede vivir de espaldas a la sociedad. La relación con los medios de comunicación debe ser más fluida. Ayudará a mejorar la reputación, prestigio y confianza de la federación que tanto anhelamos.

Los valores del deporte son nuestra seña de identidad. Para ello, dotaremos a la FEF de un departamento que vele por la integridad en el fútbol, sus instituciones y el fairplay.

Los empleados de la FEF son el motor que impulsará laconstrucción de una federación modélica.

El 18 de Mayo se iniciará una nueva etapa en la que tendremos una federación que trabajará en colaboración, con lealtad y de manera estrecha con el resto de instituciones y organismos deportivos nacionales e internacionales. A todos nos une un objetivo común: mejorar nuestro fútbol. Tengo la absoluta convicción que una FEF fuerte e independiente es lo que necesita este deporte que tanto amamos.

Fui un niño que creció jugando con un balón en los pies. Años después me convertí en futbolista de categorías modestas y más tarde fuí profesional. Compaginé mi pasión con la formación académica. Me retiré para convertirme en gestor y ahora me encuentro ante el sueño de presidir la FEF.

Llevo miles de kilómetros a las espaldas escuchando y hablando con la gente del fútbol. Me han trasladado sus preocupaciones, inquietudes y propuestas. Y se han unido a este proyecto haciéndolo más sólido y plural. Hemos construído una idea entre todos, por eso me siento pleno, feliz y satisfecho.

Gracias por la confianza y apoyo que me habéis mostrado. Es solo el principio, ahora comienza el auténtico reto. Se abre una nueva etapa: CRECER CON TODOS Y PARA TODOS.

EL CAMBIO ES IMPARABLE.