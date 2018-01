Jornada 20 Zidane: «Lo necesitábamos, hemos cambiado el chip» Zinedine Zidane, / EFE «Meter siete goles aquí no se hace todos los días», destaca el técnico del Real Madrid tras la goleada ante el Deportivo COLPISA Domingo, 21 enero 2018, 19:57

Zinedine Zidane analizó la victoria del Real Madrid ante el Deportivo por 7-1. Los blancos volvieron a brillar en el Bernabéu, pero el técnico francés no quiere caer en la autocomplacencia. «Tenemos que seguir y hacer una serie de resultados positivos. Este es el segundo y hay que pensar en el tercero y cuarto. Hoy han entrado las ocasiones y es importante para toda mi tropa», resaltó.

El equipo merengue se reconcilió con su afición tras tres tropiezos en el coliseo blanco. «Lo necesitábamos. Hemos cambiado el chip. Hay que pensar en los próximos partidos. Me alegro por todos los jugadores, no hay que destacar a alguien en particular, fue trabajo colectivo», dijo Zidane.

El Real Madrid consiguió su primera remontada de la temporada tras el tanto inicial de Adrián para el Deportivo. «Con el 0-1 jugamos bien. Hemos seguido pensando en nuestro juego. Me alegro por esta jornada porque nos faltaba eso, un partido así, marcando goles», señaló.

Gareth Bale anotó un doblete, lo mismo que Cristiano Ronaldo y Nacho. «Meter siete goles aquí no se hace todos los días. Cristiano, lo de su herida, yo creo que le han hecho dos o tres puntos pero está bien. Es sólo eso», comentó.

El técnico marsellés hizo hincapié en la necesidad de que el Santiago Bernabéu apoye a su equipo, tras escucharse silbidos con el tanto de Adrián. «Queremos a nuestra afición con nosotros. Lo digo con toda la sinceridad. Cuando las cosas van bien y cuando las cosas van un poco peor. Yo también jugué en este estadio y sé lo que son los pitos. A veces no es fácil. Queremos energía buena y postiva», subrayó.

Casemiro: «Sabemos que el Madrid exige ganar siempre»

Carlos Henrique Casemiro también comentó la goleada blanca ante el Deportivo en el Santiago Bernabéu. «Por fin ganamos, jugando bien y marcando goles. Antes jugábamos bien y no entraban, hoy entró y jugamos un partido perfecto», dijo.

El centrocampista brasileño señaló la importancia de materializar las ocasiones creadas por el Real Madrid, que logró la primera remontada de este curso. «Remontar es importante. Hemos razonado bien. Sabemos que no estamos bien arriba pero hoy ha sido un partidazo de todo el equipo», subrayó.

El internacional brasileño además indicó que el grupo sabe «que queda mucho» y que pese a estar «lejos» del Barcelona creen «todavía» en la remontada.

El mal momento del Real Madrid no ha repercutido en la confianza entre los miembros del vestuario. «Triste no. Sabemos que el Madrid exige ganar siempre. Nosotros no estamos ganando. Hay que celebrar y dar la enhorabuena a todos los compañeros», concluyó Casemiro.