Zidane: «Entrenar desgasta, pero más aquí que en otros sitios»

Zinedine Zidane. / EFE

«Quiero terminar esta temporada, sólo me interesa lo que está en juego», subraya el técnico del Real Madrid

COLPISA

Sábado, 17 febrero 2018

Zinedine Zidane compareció en rueda de prensa en la previa del partido de Liga que medirá a Betis y Real Madrid en el estadio Benito Villamarín. El entrenador blanco quiso pasar página sobre el triunfo cosechado ante el PSG en la ida de los octavos de Liga de Campeones y echó balones fueras ante las preguntas sobre su continuidad el próximo curso. «Lo más importante es el día a día, lo que estoy haciendo ahora. No veo más allá de lo que estamos haciendo. Quiero terminar esta temporada. Lo que queremos está en juego, el resto no me interesa», resaltó el técnico merengue.

El preparador marsellés reveló el sacrificio que hay que realizar para sentarse en el banquillo local del Santiago Bernabéu, una tarea nada fácil. «No se puede estar muchos años. Es mucho desgaste. Claro que puede llegar un momento donde tiene que haber cambio, pero para todos además. La profesión desgasta, pero más aquí que en otros sitios, seguro», explicó.

El entrenador blanco hizo hincapié en la importancia de centrarse en Liga para recuperar sensaciones. «Estamos acostumbrados a la tensión. Lo que hicimos ya lo hicimos y muy bien. Toca pensar en el día a día que es la Liga. Hemos tenido pocos días de descanso pero es lo que hay», comentó.

Ante la polémica con la titularidad de Karim Benzema, que no pasa por su mejor momento, Zidane no entra en valoraciones. «Yo confío en toda mi plantilla, no sólo en Karim. Tenemos muchos partidos y más ahora. Lo que quiero es que mis jugadores estén preparados, y lo están», comentó.

Zidane destacó el alto rendimiento de Cristiano Ronaldo, que se reivindicó con un doblete ante el PSG. «Sí, Cristiano es uno de los que no se puede dudar. Es un jugador que con pocas ocasiones te la puede liar. No sé si es su mejor momento, pero de todas formas él sabe que queda mucho, como todos», dijo.

El Betis tratará de frenar al Real Madrid ante su afición. «Es un equipo fuerte en su campo, pero tenemos nuestras armas. Queremos jugar bien, nos preparamos para hacer un gran encuentro y lo vamos a hacer», concluyó el técnico madridista.