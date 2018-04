Jornada 31 Zidane: «No le haremos pasillo al Barça» Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, en la previa del derbi ante el Atlético en el Bernabéu. / Efe «El Barça lo rompió y no existe, es mi decisión», sorprendió el técnico del Real Madrid en la víspera del derbi. IGNACIO TYLKO Madrid Sábado, 7 abril 2018, 16:50

Tocaba hablar más del derbi ante el Atlético, pero Zinedine Zidane dejó como gran titular del sábado que ha decidido no hacerle pasillo al Barça en el próximo clásico si el equipo de Ernesto Valverde llega a ese partido del 6 de mayo en el Camp Nou con la Liga ganada. Y hay más posibilidades de que eso ocurra si el Real Madrid se impone al Atlético este domingo en el Bernabéu.

«Dentro de 15 días me váis ha preguntar y la respuesta es muy clara. No vamos a hacerle pasillo y no tengo más que hablar de ese tema», enfatizó el técnico madridista. ¿Tiene que ver con el hecho de que el Barça no les hizo el pasillo tras el Mundial de Clubes?, se le repreguntó: «Es una decisión mía y ya está. No entiendo lo del pasillo y no se va a hacer. El Barça lo rompió. No existe, macho. Tú lo estás diciendo todo...», añadió, sin titubeos.

Como aún queda mucha Liga, Zidane trata de centrarse en el Atlético para «ganar y recortar puntos, aunque el rival se merece estar segundo». No le cabe la excusa al Madrid del desgaste de la Champions ya que el Atlético ha tenido dos días menos de descanso y el fondo de armario de los blancos es mejor y más amplio: «Estamos preparados emocionalmente, físicamente, todo. Estamos en un momento bueno y lo que queremos es seguir con esta buena situación».

Evitó avanzar el dibujo a emplear y las rotaciones a realizar ante el Atlético y aseguró que lleva con naturalidad los descansos a Cristiano Ronaldo, que ha dejado de jugar tanto en dos años como en los cinco y medio anteriores con Mourinho, Ancelotti y Benítez. «Se hace naturalmente. Hablamos siempre con él y con los jugadores en general. Cuando hay muchos partidos, sabemos que alguno tiene que descansar. pero no voy a hablar de los detalles que son del vestuario y se quedan ahí».

«Creo que Bale va a seguir»

A vueltas con Gareth Bale, era inevitable preguntale si ha hablado con él tras no actuar ni un minuto en el Juventus Stadium, y si cree que el galés va a seguir el curso próximo en el Madrid. «El otro día no calentó en Turín porque son decisiones. Ahora tenemos otro partido y Gareth está como los demás. Queréis decir que juega menos, pero no es así. Está como todos, no va a perder la motivación y yo estoy aquí para que los jugadores se sientan fuertes. Gareth es importante y lo va a ser. Es un futbolista del Madrid y se va a quedar. Digo yo...Es mi sensación. Luego, como siempre, no sé lo que me va a pasar a mí y a los jugadores. Veremos«, subrayó, dejando abierto de nuevo su futuro días después de asegurar que quiere seguir en el banquillo blanco. Entiende Zizou, ajeno a las polémicas, que Bale no celebrase los goles en Las Palmas ni la chilena de Cristiano ante la Juventus.

Aseguró que jugarán el derbi con intensidad porque su obligación es dar el máximo en los partidos y recortar el máximo de puntos. «Todo el mundo piensa que la temporada y la Liga se ha acabado, pero hay que seguir hasta la final», remarcó Zidane, a quien parece no extrañarle que el Atlético lleve cuatro temporadas sin caer en Chamartín. «Vamos a tener un equipo enfrente muy bueno, defensiva y ofensivamente, va a ser un buen partido de fútbol», anticipó. Y aunque no le gusta personalizar, destacó que su compatriota Antoine Griezmann es un «jugador determinante por cómo rinde, por lo que trabaja y por lo que hace».