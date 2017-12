Ramos: «En Barcelona seguro que piensan que tengo que ir a la cárcel con Puigdemont»

El capitán del Real Madrid fue el protagonista de la zona mixta tras acabar el encuentro que perdió en el Santiago Bernabéu ante el Barcelona por 0-3. «En Barcelona seguro que piensan que tengo que ir a la cárcel con Puigdemont... voy al choque y me lo quito de encima, pero en ningún momento le doy ni tengo intención de darle», dijo el defensa de Camas para concluir. Antes había celarado: «Para nada es imposible la Liga. Mientras exista posibilidad estaremos obligados a pelearla y lucharemos hasta el final. Se nos ha puesto un poco más complicada, somos realistas, pero hay que luchar hasta el final porque está en el ADN de este club».

«Todo el mundo sabe la repercusión que tiene un clásico y éste pudo ser la guinda del pastel para un grandísimo 2017. Queríamos ganar los puntos para recortar distancias y porque a nivel anímico también nos vendría bien, pero no pudo ser», señaló. «Por suerte o por desgracia el fútbol no tiene memoria y no te puedes quedar ni en el halago ni en la critica. Hay partidos donde estamos mas acertados y otros menos. No vamos a señalar a nadie. Hemos hecho un año inolvidable y es mérito de todos», manifestó.

«En el partido de hoy se notó el cansancio físico, pero por encima de todo se notó quedarnos con uno menos, algo que es clave. Hay que someter al equipo, dejar espacios y eso lo aprovechan muy bien», comentó.

Por último, trató el tema de la portería: «Ese tipo de decisiones no las tomamos los jugadores. Nos pueden pedir o no opinión, pero el vestuario esta orgulloso de Keylor y hoy nos ha salvado alguna vez. En el Madrid siempre tienen los mejores las puertas abiertas».

Por su parte, el también central blanco Raphael Varane analizó la derrota de su equipo. «Han tenido más eficacia que nosotros. Cuando jugamos bien no marcamos y cuando están bien ellos marcan, ahí está la diferencia», señaló el francés.

La victoria para el Barcelona supone poner una distancia, por el momento, de 14 puntos con respecto al cuadro madrileño aunque estos con un partido menos. «Este resultado no cambia el 2017, pero empezamos el siguiente año de manera complicada. Somos el Madrid, no vamos a bajar los brazos. Vamos a estar unidos», comentó.

El Real Madrid completó una gran primera parte pero no obtuvo recopensa. El Barça, en cambio, reaccionó y marcó. «La primera parte fue muy buena pero el inicio de la segunda ha sido fatal. Hemos bajado fisicamente, han tocado el balón y marcaron esos dos goles. Ha condicionado la segunda parte y con la roja ha sido más dificil todavía», dijo.

Marcelo se queda con el lado positivo

Marcelo, lateral izquierdo del Real Madrid, también destacó la expulsión a Dani Carvajal como detonante del encuentro. «La primera parte hemos hecho un gran trabajo. En la segunda encajamos un gol y estábamos como en la primera. Cuando se pierde un jugador es más difícil jugar pero hemos dado la cara, hemos corrido. Jugar contra el Barcelona 11 contra 11 ya es muy difícil y con uno menos más aún», dijo.

El brasileño comentó que el Madrid cuajó un gran primer tiempo y trató de comenzar el segundo tramo de la misma manera. «Estábamos incluso en una jugada de ataque. Fallamos, nos pillaron a la contra y nos metieron gol. Para mí hemos empezado la segunda parte igual de bien. Encajamos el gol y ya con la expulsión, se complicó.

Mateo Kovacic volvió al once

Mateo Kovacic, futbolista croata del Real Madrid, que partió como titular ante el Barcelona en el clásico, también analizó la derrota merengue de este sábado. «Es difícil hablar ahora del partido pero hicimos una gran primera parte. Nos faltó marcar gol y luego la tarjeta roja nos complicó. Es un momento muy dificil pero hay que superarlo», señaló.

El jugador blanco partió en el once titular y cuajó una buena primera parte. «Puede ser que nos desgastaramos durante la primera, dimos todo, y en la segunda bajamos un poco. Tuvieron ellos más espacios entonces y jugaron mejor», comentó.

El croata comentó también la sonora pitada a Karim Benzea en el momento de su sustitución. «Somos futbolistas. Es algo normal, cuando se pierde es así. Es algo que pasa, pero creo que de verdad hemos hecho, como Karim, una gran primera parte. Dio al palo y hay que seguir trabajando. Luego a ver que pasa», concluyó.