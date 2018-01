Jornada 19 Valverde: «Nunca te puedes quedar como estás, hay que ir a más» Ernesto Valverde se saluda con Leo Messi. / Reuters El técnico azulgrana asegura que pese a la distancia de puntos con sus rivales no se conforman y sólo piensan en el siguiente partido COLPISA Domingo, 14 enero 2018, 23:28

Ernesto Valverde valoró la victoria del Barça ante la Real Sociedad, lograda tras una gran remontada del cuadro azulgrana, que llegó a estar por debajo 2-0 en el marcador. «La Real es un equipo que juega muy bien y propone muchas cosas. Cuando pasan de medio campo, intuyes por donde va a venir el peligro», comentó sobre el cuadro vasco.

El equipo culé comenzó el encuentro con dudas pero se supo reponer en el segundo tramo del partido. «Creo que salimos bien. Ellos trataban de tirar esa presión alta y nosotros hemos llegado a su área con peligro, lo que pasa es que cuando llegan la primera nos hacen gol y han crecido y entonces hemos acusado el golpe. Nos ha llegado el segundo y hemos tenido dificultades. El campo estaba muy pesado además, pero en la segunda parte encontramos más espacios para salir», desgranó.

El Barça, con la victoria en Anoeta, suma 19 puntos más que el cuarto clasificado, el Real Madrid, aunque los blancos tienen un partido menos. «Es verdad que hay distancia. También es verdad que hemos hecho muchos puntos y sólo hemos concedido tres empates. Evidentemente los números son los que son y el inicio de temporada fue difícil. Tenemos la segunda vuelta y, pese a la distancia, no descansamos. Esa es la ventaja de ir primero que no tienes que mirar a los demás», dijo.

«Nunca te puedes quedar com estás, siempre tenes que pensar en ir a más. Queremos seguir consiguiendo puntos y ganando porque no puedes quedar pensando que todo está bien. No hay que relajarse sino siempre pensar en que hay que ganar el siguiente partido», concluyó.

Suárez: «Acabamos de la mejor forma la primera vuelta»

Luis Suárez, bigoleador azulgrana en Anoeta, valoró la victoria en un escenario que se presentaba complicado en la previa.«Hemos acabado con una racha muy negativa y estamos muy contentos porque acabamos de la mejor forma la primera vuelta. Sabíamos que aquí siempre se nos hace difícil y hay que valorar que nunca bajamos los brazos para revertir una situación complicada», comentó.

El delantero charrúa anotó por doble partida ante la Real Sociedad, que desplegó una gran juego durante el primer tiempo. «Los rivales también juegan e hicieron un primer tiempo muy bueno, presionando muy arriba. Luego corregimos los errores y entraron los goles a nuestro favor», dijo.

Con el doblete ante el cuadro 'txuri-urdin', Luis Suárez, tras un mal arranque de temporada, acumula ya seis jornadas consecutivas viendo puerta. «Los goles a uno le dejan contento porque ve que ayudan al equipo, pero lo más importante es conseguir la victoria y dar un paso más importante en la Liga», afirmó.

Busquets: «La clave fue el gol de Paulinho»

En la misma línea se expresó Sergi Busquets, quien destacó las "enormes dificultades sufridas en el primer tiempo ante un gran equipo" y consideró que "la clave de tener posibilidades de ganar fue el gol de Paulinho antes del descanso porque nos metió de nuevo en el partido".