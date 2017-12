Clásico Valverde: «El pasillo ha perdido la esencia que tenía hace años» 01:55 Ernesto Valverde, en la sesión del viernes en Sant Joan Despi. / Reuters No cree que una victoria alejaría definitivamente del título al Real Madrid ya que «quedará mucho para los dos equipos y todo por decidir» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Viernes, 22 diciembre 2017, 17:29

Ernesto Valverde no cree que una victoria del Barcelona el sábado en el Santiago Bernabéu alejaría definitivamente del título al Real Madrid, que se quedaría virtualmente a 14 puntos de los azulgrana. «No puedes perder el tiempo en elucubrar. Pase lo que pase en este caso quedará mucho para los dos equipos y todo por decidir», dijo antes de negar que haya un favorito para este partido y recordar que «la posesión no te hace ganar el partido. Es un medio para dominar los partidos. Puede ser un factor importante. El fin último es llegar a la portería contraria y generar ocasiones de gol».

'Txingurri' recordó la diferencia con la que viaja el equipo al Bernabéu respecto al asunto de agosto. «La temporada es muy larga y siempre hay tiempo para pasar malos momentos, superarlos, entrar de nuevo en crisis... Desde la Supercopa hemos ido avanzando y el equipo ha ido a más y hemos conseguido resultados que nos han llevado a estar primeros. En la Supercopa nos hicieron una presión muy alta y nos hicieron daño. Claro que he visto esos dos partidos, nos sirven por lo que plantean ellos y lo que hacemos nosotros», apuntó.

Valverde deja fuera de la convocatoria a Dembélé y Deulofeu Ousmane Dembélé, convaleciente y Gerard Deulofeu, no convocado, han quedado fuera de la lista del Barcelona para el partido contra el Real Madrid. Ernesto Valverde ha convocado a 18 jugadores para este encuentro, en el que no estarán varios jugadores ofensivos, entre ellos el lesionado delantero Paco Alcácer. En defensa, la ausencia de Samuel Umtiti hasta enero, debería permitir la entrada de Thomas Vermaelen o Javier Mascherano.

Valverde se mostró algo molesto por el cariz que ha adquirido el tema del pasillo. «Este asunto es que hace años se hacía en plan simbólico de jugador a jugador, no había adquirido este cariz mediático que lo contamina todo. El reconocimiento nuestro al Madrid lo tiene por lo que han hecho. Yo no haría el pasillo a nadie ni tampoco querría que me lo hicieran a mí por el tinte que tiene. Ha perdido la esencia de otros años», afirmó.

«No somos favoritos; aquí no importa la clasificación» VALVERDE

El preparador azulgrana tampoco espera un recibimiento especialmente hostil por la situación política. «Fuimos a jugar al campo del Atlético, muy cerca o después del 1 de octubre. Fue uno de los mejores partidos de ambiente, de buen rollo, de todo. El Bernabéu animará a su equipo lógicamente», donde la campaña pasada el Barcelona se impuso en la prolongación. «Claro que hemos visto el partido de la pasada temporada», explicó el extremeño, que no ha dejado de estudiar al Real Madrid. Los dos de la Supercopa (5-1 en el global para los blancos) y el último de Liga, el 2-3 del icónico gol de Messi del pasado mes de abril» antes de hablar de la reciente buena rcha del equipo en Madrid. «Son estadísticas que seguramente dicen algo analizadas con tiempo. Pero mañana no sirve de mucho. Nos gustaría seguir en esa misma línea. Mirar para atrás está bien pero tenemos que mirar hacia adelante».

Valverde cree que los madridistas «intentarán hacer valer el factor campo, apretándonos y aprovechar las virtudes. Cuando mejor parece que estás es cuando están a punto de darte un golpe. Tienen una transición rapidísima. Llegamos en buen momento, aunque ellos, también. Es un partido para resarcirnos, pero también para medirnos».

La presión, clave

El técnico también quiso pasó por encima del caso Griezmann con la FIFA. «Nuestro club se maneja siempre en la legalidad y cada uno puede actuar como crea conveniente (dijo sin citar al Atlético)», zanjó antes de centrarse en el fútbol. «En partidos de este tipo debes estar atento a cualquier detalle porque hay jugadores tan extraordinarios por su lado como por el nuestro… Tenemos que estar muy puestos para evitar su presión. Tendremos que salir fuertes, los dos equipos vamos presionados a ese partido por todo lo que significa. El partido de la Supercopa lo perdimos en el primer tiempo. Debemos iniciar bien el juego y salir a ganar desde el comienzo».

«Cuando mejor parece que estás es cuando están a punto de darte un golpe. Tienen una transición rapidísima» VALVERDE

Valverde reconoció que Andrés Iniesta «es un jugador especial, es diferente. Es un seguro para nosotros. Lo noto más tranquilo que yo al encarar un partido. Es un valor seguro, sabemos el respeto que infunde en los rivales. Y el temor que infunde, eso tiene mucho valor».