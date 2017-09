Atlético Simeone: «Ha mejorado el nivel de competencia de la plantilla» El técnico argentino no se fía de las buenas estadísticas de su equipo en el Nuevo San Mamés, donde aún no conoce la derrota JAVIER VARELA Madrid Martes, 19 septiembre 2017, 13:34

Diego Simeone sólo tiene puesta la mente en el Athletic, el rival del Atlético este viernes en San Mamés. Un estadio que se le da bien al técnico argentino, pero que no es motivo para que baje la guardia ante el choque. "Todos los partidos son diferentes, vivimos de lo que hacemos mañana, el resto es historia", dejaba claro el Cholo. Lo que sí que parece claro es que el partido será cerrado, con pocos goles y en el que los detalles serán clave para saber quién se lleva la victoria. "Los registros marcan eso, pero en el fútbol nunca se sabe", señalaba Simeone que sí quiso destacar "su trabajo defensivo". "Está creciendo en los últimos partidos y nosotros trataremos de llevarlo a donde estemos más cómodos", añadió.

Lo que sí tiene claro el técnico rojiblanco es que será un partido complicado en un Athletic de ‘Cuco’ Ziganda que está haciendo un buen trabajo pero que "no tienen un once definido en dos partidos seguidos y jugarán los que cree mejores. Los Williams, Raúl, Aduriz y demás seguro que estarán", confesó el argentino. Lo que no duda es que será un "partido duro, con un campo complicado en el que siempre nos costó muchísimo".

Y si el Athletic ha variado en sus onces, el Atlético ha presentado cuatro alineaciones diferentes en los partidos de Liga, algo habitual en el equipo de Simeone, que este año está haciendo más rotaciones que nunca y ya ha utilizado a 17 jugadores. "Ha mejorado el nivel de competencia dentro del equipo, elevaron su nivel los Lucas, Thomas, Gaitán, Vietto... Siempre hemos pensando que eso nos iba a dar la posibilidad de elegir al futbolista que más se adapta a cada partido y de momento estamos intentándolo. Eso mejorará al equipo en el futuro".

Cuatro mediocentros

Lo que sí ha mantenido en dos partidos consecutivos, la Roma en Champions y ante el Málaga en el estreno del Metropolitano, es un centro del campo con cuatro mediocentros, una situación que para Simeone aporta "muchas posibilidades de jugar entre líneas. Nos permitió recuperar mejor la pelota y encontrar al rival mal parado para atacar con gente rápida luego. Me dan fortaleza, trabajo, equilibrio.... Y luego laterales que atacan bien".

Además, parece haber recuperado una de sus señas de identidad manteniendo la portería a cero en los tres últimos partidos. "El equipo ha crecido en lo futbolístico. Valencia, Roma, Málaga... en éste hubo matices difíciles de llevar, emociones, ansiedad... ", señaló el argentino. Y sobre la falta de gol que ha mostrado el equipo en esos mismos tres partidos, sólo uno tanto a favor, "intentamos hacer mejores combinaciones y estamos creando situaciones de gol". "Está siendo un buen inicio de temporada", resumió.