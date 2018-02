Simeone: «El camino es querer ganar siempre y estar unidos»

Diego Costa: «Algunos árbitros me tienen manía»

Diego Costa volvió a ser uno de los grandes protagonistas de la victoria del Atlético, esta vez ante el Athletic. En la primera parte no le pitaron un penalti cometido por Núñez sobre el delantero hispano-brasileño, fue amonestado por el colegiado "al dirigirse a uno de mis asistentes en señal de disconformidad con una de mis indicaciones", según señaló el acta, y certificó el gol del triunfo en el minuto 80 tras una asistencia de Gameiro.

El delantero rojiblanco se mostró descontento en beIN SPORTS sobre el tratamiento que le conceden los colegiados: "Algunos me tienen manía, no se puede cambiar. A la mínima me sacan tarjeta, hoy me ha querido sacar la tarjeta y ya está".

Sobre el futuro de Griezmann, aseguró: "La prensa se inventa muchas cosas. No hay que inventar. Ojalá siga"