Jornada 31 Simeone: «El Real Madrid tiene la mejor plantilla del mundo» Diego Pablo Simeone. / Efe El entrenador del Atlético no quiere pensar en la lucha por el segundo puesto porque «lo único que se me pasa por la cabeza es seguir acercándonos al Barça» JAVIER VARELA Madrid Sábado, 7 abril 2018, 16:45

Diego Pablo Simeone no suele perder su oremus tenga delante el partido que tenga. Da igual que sea un equipo que lucha por el descenso, que uno en la Europa League o el mismísimo Real Madrid en un derbi, aunque es consciente de que este tipo de partidos son especiales a pesar de que sea el más descafeinado a priori de los últimos años. «Me ha tocado cuando jugaba ser octavo o noveno, y los clásicos y los derbis son apasionantes. Los jugadores ponen una actitud altísima y la gente lo vive de la misma manera. No me lo imagino de otro modo mañana». El argentino quiso sacar pecho y reivindicar a los suyos porque están por delante del vecino con cuatro puntos de ventaja en la Liga, lo que demuestra que han sido mejores «en los puntos que tenemos y en la regularidad que hemos tenido en lo que va de Liga».

Sin embargo, eso sí, cuando uno mira las plantillas de los dos equipos se ve una diferencia enorme. «En principio tenemos una plantilla que ustedes han visto: somos los que somos. Buscaremos en base al trabajo colectivo hacer un partido importante. El Madrid no sé si es el mejor equipo del mundo, pero sí tiene la mejor plantilla, absolutamente. Ha hecho un gran trabajo como club. Mejor que el PSG, mejor que el City, mejor que el Barcelona... ésa es la fuerza que tienen como equipo. Hasta que no tengamos su formación en mano, esperaremos. Nosotros está más que claro por qué camino iremos». Pero fiel a su estilo no quiso poner paños calientes ni ir de víctima, porque defendió a los suyos al señalar que «si están compenetrados, comprometidos, involucrados, con sentido de pertenencia... dame 17. No quiero 25 que no quieran estar».

Pase lo que pase en el Santiago Bernabéu, el Atlético seguirá por delante en la Liga a falta de seis partidos por disputarse, por lo que se presenta una preciosa lucha por el segundo puesto entre los equipos capitalinos. Pero Simeone no quiere mirar por el retrovisor y prefiere mirar al frente y ahí está el Barcelona. «Siempre pensamos en lo que buscamos nosotros. Lo único que se me pasa por la cabeza, quizás porque soy demasiado entusiasta o demasiado ilusionista, la vida cada uno la vive como quiere, es seguir acercándonos al Barcelona. No pienso en otra cosa».

Estos partidos suelen resolverse por detalles y por futbolistas y ahí ganan protagonismo Antoine Griezmann y Cristiano Ronaldo. «Los dos son determinantes para cada equipo, lo vemos en sus goles, en su juego… Cristiano es determinante y Griezmann lo es para nosotros. Por su goles, por su juego…. No es difícil, porque los números hablan solos». Además, calificó la chilena ante la Juventus de Cristiano como «cualquier aficionado: increíble. Golazo» y sobre el hecho de que tienen menos descanso, dos días, que el Real Madrid Simeone no quiere ni oír hablar del tema porque «no hay ningún tipo de excusa, y menos en un derbi. No lo hicimos nunca».

Por último, sobre la polémica que vive el Sporting de Portugal, su rival el jueves en la Europa League, y el hecho de que su presidente haya suspendido a varios jugadores tras responder a las críticas que éste hizo tras la derrota en el Metropolitano, Simeone no quiso pronunciarse porque «Las familias resuelven las cosas internamente. Desde fuera sólo somos observadores».