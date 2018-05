Jornada 36 Luis Suárez: «Los clásicos se juegan en estas condiciones» El ariete uruguayo asegura que el Barcelona quiso la victoria pero «es muy complicado jugar con 10 jugadores» PABLO DÍAZ Domingo, 6 mayo 2018, 23:59

Cuando todo parecía apuntar a un clásico intrascendente, el Barcelona y el Real Madrid dieron una lección de corazón e intensidad que recordó que no hay ningún partido descafeinado entre los dos mejores equipos del mundo. En esta línea, Luis Suárez quiso aportar que «un clásico es un clásico, y se juegan en estas condiciones», que comentó también.

«Lo que queríamos era ganar, pero la expulsión de Sergi Roberto nos perjudica, declaró Suárez, en referencia a la agresión de Sergi Roberto sobre Marcelo, que terminó con la expulsión del jugador del Barcelona poco antes del descanso. A pesar de jugar con uno menos durante la segunda mitad, los blaugrana no se rindieron e incluso dispusieron de ocasiones para llevarse el partido, algo que el uruguayo se refirió, declarando que «es complicado jugar con diez jugadores, aunque lo hemos intentado».

Suárez también quiso hacer bueno el punto que consiguió su equipo en el Camp Nou.«El equipo hizo un trabajo físico espectacular, el empate es bueno viendo cómo transcurrió el partido», declaró el delantero, que contribuyó en gran forma a salvar un punto para el Barcelona después de haber marcado el primer gol de la tarde, rematando a la red un gran centro de Sergi Roberto.

Piqué pide pasilla Después del partido, el Barcelona organizó una fiesta para celebrar el título de Liga y Gerard Piqué, siempre polémico, fue fiel a su estilo irónico. Como el Madrid finalmente cumplió su decisión de no hacer pasillo al campeón de Liga, Piqué cogió el micro durante la fiesta final y reclamó un pasillo. «Como estamos en familia y no nos han querido hacer el pasillo, le pido a nuestro staff, por favor, que nos lo haga y con eso ya nos vamos a los vestuarios», gritó el central con el micro en la mano. Con Ernesto Valverde a la cabeza, el staff técnico barcelonista siguió la consigna de Piqué, los ayudantes del técnico, los fisios, masajistas y encargados de material le hicieron el pasillo a la plantilla justo antes de abandonar el césped. Esta fue una fiesta improvisada, porque en el último encuentro de Liga en el Camp Nou, contra la Real Sociedad el domingo 20 de mayo, el club azulgrana organizará un festejo para despedir a Iniesta.

«El árbitro es quien decide»

Respecto a las decisiones polémicas que transcurrieron a lo largo del partido, el ariete del Barça se mostró prudente a la hora de valorar la actuación del colegiado Hernández Hernández. «Yo creo que es un poco falta, pero la decisión del árbitro fue esa», destacó Suárez, en referencia a una falta sobre Varane, que no fue señalada y que derivó en el segundo gol del Barcelona, obra de Leo Messi. Lo que no quiso entrar a valorar el nueve del conjunto de Ernesto Valverde fue el posible penalti sobre Marcelo que cometió Jordi Alba, que no fue señalado y que pudo cambiar el resultado final del clásico.