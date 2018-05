Fútbol John Jiang tienta a Iniesta con una oferta de 81 millones de euros Iniesta, en la rueda de prensa en la que anunció su marcha. / EFE El presidente del Granada quiere llevar a su equipo chino al futbolista albaceteño con una propuesta que incluye la comercialización de su vino en el país asiático CAMILO ÁLVAREZ Granada Viernes, 4 mayo 2018, 01:37

El diario El Mundo ha desvelado las cifras del contrato que el Chongqing Dangdai Lifan ha hecho llegar a Andrés Iniesta para convencerle de que se integre en el club chino a partir de la temporada que viene. El equipo asiático es propiedad del actual presidente del Granada, John Jiang, que además controla el Parma italiano y está detrás del Tondela portugués. También cuenta con un pequeño porcentaje de acciones de los Minnesota Timberwolves de la NBA.

La propuesta plasmada en el documento enviado al centrocampista registra tres temporadas de compromiso en las que el manchego cobraría un total de 27 millones de euros netos por cada una de ellas. Eso significa que Iniesta se embolsaría un total de 81 millones de euros limpios de impuestos, una cantidad muy superior a lo que cobra, por ejemplo, Cristiano Ronaldo en el Real Madrid (21 millones por campaña). Solo Messi, su compañero en el Barcelona, y Neymar en el Paris Saint-Germain superan esas cantidades en el panorama futbolístico actual.

Pero el planteamiento que Jiang le propone al de Fuentealbilla trasciende al ámbito deportivo, ya que el negocio del vino, en el que Iniesta anda metido desde hace tiempo, también forma parte de la propuesta. En concreto, se compromete a comprar seis millones de botellas de la Bodega Iniesta, lo que se traduce, según explica El Mundo, en otros 36 millones de euros a sumar a las importantes cifras detallas anteriormente teniendo en cuenta el precio de los productos que comercializa actualmente el manchego.

El tercer punto a destacar en el contrato es que el Chongqing Lifan compartiría con el futbolista el 50 por ciento de los derechos de imagen, lo que elevaría un poco más sus ingresos en la aventura china.

El Tianjin Quanjian

El club de John Jiang no es el único que quiere contar con Andrés Iniesta ahora que ha anunciado que cuando acabe la presente temporada se marchará del Barcelona. El Manchester City de Guardiola le ha hecho una propuesta que el futbolista albaceteño ha rechazado. Pero tiene otra opción en China con cifras que no han trascendido pero también muy atractiva del equipo que dirige el portugués Paulo Sousa, el Tianjin Quanjian. También en esta propuesta se incluiría un apartado para la venta de su vino en el 'gigante asiático'. En sus filas cuenta con futbolistas que han destacado en Europa como el brasileño Alexandre Pato (ex del Villarreal) o el belga Alex Witsel.

Fuentes cercanas al jugador aseguran que todavía no ha tomado una decisión a pesar de que las cifras que se manejan asustan. Si finalmente se decanta por la propuesta del club que controla el presidente del Granada Iniesta podría volver a España pronto para realizar la pretemporada en la ciudad deportiva del club rojiblanco, ya que en las dos últimas campañas ha sido así. El todavía futbolista del Barcelona podrá convertirse en una gran atracción en las instalaciones del Granada si se da esta circunstancia, aunque primero debe aceptar la propuesta de John Jiang, algo que no parece tener del todo claro a tenor de la demora en la toma de su decisión.