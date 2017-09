Jornada 3 Iniesta: «Un principio de acuerdo es cuando casi está cerrado, pero no es así» Iniesta, en una acción ante el Espanyol. / Alberto Estévez (Efe) El centrocampista sigue sembrando dudas sobre su continuidad en el Barça COLPISA MADRI Domingo, 10 septiembre 2017, 00:05

"Tengo que valorar mi situación. Ahora mismo no puedo confirmar nada, sólo pienso en jugar bien". Con estas palabras se refirió, tras el partido ante el Espanyol, Andrés Iniesta al tema de su renovación. Un asunto que tanto ha dado de qué hablar después de que esta misma semana el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, asegurase que existía un principio de acuerdo con el futbolista de Fuentealbilla y este lo desmintiese poco después.

"Mi único deseo es rendir al máximo. Esta es mi casa y estoy feliz aquí", apuntó en zona mixta el centrocampista tras el 5-0 que su equipo le endosó al Espanyol en un partido correspondiente a la 3 jornada de Liga que deja al Barça como líder provisional del campeonato. Pero reiteró que su futuro sigue abierto.

"Es una situación normal, particular con el club. Se me acaba el contrato y hace tiempo que estamos hablando. Las cosas están yendo como están yendo y lo único que quiero es jugar en mi casa, que es donde mejor puedo estar. No estoy distraído y muy centrado. No pienso en nada más que en estar bien sobre el terreno de juego, pero el pensamiento es que el Barça esté lo mejor posible", incidió el que ha sido figura clave en una de las mejores etapas de la entidad azulgrana.

Malentendido

Resaltó Iniesta que "nunca antepondría nada personal por encima de lo del club". Y atribuyó a "un malentendido" todo lo sucedido cuando se le interpeló sobre las palabras de Bartomeu acerca del principio de acuerdo para su renovación. "No fue una reacción para contradecir a nadie. Dije lo que pasaba, pero siga o no nunca habrá problema alguno. Quiero tanto al Barça que nunca tendré conflicto", recalcó.

Dejo claro, eso sí, que dicho acuerdo no existe a día de hoy. "Un principio de acuerdo es cuando casi está cerrado, pero no es así. Entiendo cómo se está viviendo la actualidad y que hay gente para echar más gasolina. Me siento tranquilo. Es normal, estando en esta situación, valorar muchas cosas. Estoy muy centrado en lo mío. ¿Mi futuro? Ya se verá. Lo que importa es renovar. Cuando haya noticias ya se enterará la gente por los medios", atajó.

Palabras que llegaron poco después de que Rober Fernández, en declaraciones a Movistar+, volviese a expresar su convicción en que el manchego permanecerá ligado al club blaugrana. "Iniesta se va a quedar con nosotros", aseguró.