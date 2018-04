FC Barcelona Iniesta anuncia emocionado su marcha del Barça Andrés Iniesta, emocionado durante su rueda de prensa de despedida. / Reuters «Siendo honesto conmigo mismo y con el club entiendo que mi etapa acaba este año. Este club merece lo mejor de mí y en el futuro más cercano no podría darle lo mejor de mí en todos los sentidos», explicó P. RÍOS Barcelona Viernes, 27 abril 2018, 15:29

Andrés Iniesta, que estaba llorando antes de empezar a hablar, anunció un secreto a voces. Se marcha del Barcelona. Estuvo realmente emocionado en su discurso, en el que estuvieron presentes sus compañeros, directivos, técnicos y toda su familia. «Esta rueda de prensa es para hacer pública la decisión de que esta temporada es la ultima con el Barça. Es una decisión muy meditada. Siendo honesto conmigo mismo y con el club entiendo que mi etapa acaba este año. Este club merece lo mejor de mí y en el futuro más cercano no podría darle lo mejor de mí en todos los sentidos», explicó antes de «agradecer al club y a La Masía... «Hace 22 años vinimos en un coche, hoy están aquí conmigo. Y 22 años después estoy aquí con la persona más maravillosa que me he encontrado en mi vida y me hace más feliz cada día. Mi mujer» mientras su hermana y sus padres lloraban.

«Este club que me acogió con 12 años se merece lo mejor de mí, como hasta ahora. Si hubiera imaginado acabar mi carrera aquí, la forma habría sido esta. Sintiéndome útil, sintiéndome importante, sintiéndome titular y con opciones de ganar títulos. Es un día muy difícil para mí. Llevo toda mi vida aquí. Lo que viene de aquí en adelante cada vez es más complicado y más difícil. No me perdonaría vivir ninguna situación incómoda en el club de mi vida. No me la merezco. Ni el club tampoco. Me gustaría agradecer al club y a La Masia porque lo que soy hoy como jugador y persona en gran parte ha sido por ellos».

«No es ninguna espina para mí ganar o no el Balón de Oro. Estar presente ahí, con Leo y Xavi fue algo mágico»

No anunció que se irá a China, pero si confirmó que «ya he dicho que no competiría nunca contra mi club. Se abren todos los escenarios, menos Europa. A mi afición, a todos los culés que me han visto crecer, dar todos los pasos desde que llegué con 12 años y me han acompañado en las buenas y en las malas. Ese cariño lo llevaré siempre en mi corazón».

Además, reconoció que está dolido por no haber podido ganar algún premio individual. «Me siento orgulloso y en paz conmigo mismo. No es ninguna espina para mí ganar o no el Balón de Oro. Estar presente ahí, con Leo y Xavi fue algo mágico. Mi percepción del fútbol y de la felicidad no varía si tengo un Balón de Oro o no. Me quedo con el cariño y el respeto de todo el mundo».