Jornada 30 Sin Griezmann, el Atlético pretende resucitar ante un Deportivo a la deriva El equipo colchonero tratará de redimirse de las últimas derrotas con una convocatoria repleta de canteranos y debutantes GONZALO BARQUILLA Madrid Domingo, 1 abril 2018, 00:07

El Atlético recibe este domingo a un necesitado Deportivo. El cuadro colchonero, después de saborear un amargo parón de la Liga tras la derrota en el campo del Villarreal por 2-1, tiene como objetivo afianzarse en la segunda posición del campeonato. El conjunto de Clarence Seedorf, por su parte, debe aferrarse a la fe de la salvación en un escenario nada propicio para la ocasión, pues no conoce un triunfo en terreno rojiblanco desde que levantara el título de Liga en la temporada 1999-2000.

El Atlético de Madrid quiere quitarse las vendas y comenzar a poner tierra de por medio ante sus perseguidores. Tras cosechar dos derrotas en las tres últimas jornadas, ante Barcelona y Villarreal, Diego Pablo Simeone tendrá que mediar de nuevo ante las lesiones.

Pese a contar solamente con 13 jugadores de la primera plantilla, Simeone ha planteado este partido con el objetivo de que varios canteranos den sus primeros pasos en el primer equipo. «En una de mis primeras entrevistas siempre había dicho que no me iba a perdonar estar en el club sin sacar futbolistas de la cantera. Creo en la cantera, vengo de un país donde los chicos son importantes y somos un club que posiblemente necesitamos más que otros esta situación», comentó este sábado el entrenador bonaerense.

Sin poder contar con Antoine Griezmann ni Vitolo por sanción, ni con los defensas Sime Vrsaljko, José María Giménez, Juanfran Torres y Filipe Luis, los cuatro lesionados, Simeone presentará un once repleto de novedades en un 4-3-2-1. Oblak ocupará la portería tras recuperarse de sus molestias musculares. Junto al guardameta esloveno estarán en defensa Savic y Godín, Lucas Hernández en el carril izquierdo y el debutante Carlos Isaac por la banda derecha. Gabi, Thomas y Saúl abarcarán el centro del campo por detrás de Koke, que ejercerá de enganche con Kevin Gameiro y Ángel Correa en punta. En el banquillo, además, se sentarán cuatro canteranos: el central Antonio Montoro y los centrocampistas Juan Agüero, internacional argentino sub-20, Toni Moya y Keidi Baré.

El preparador del Atlético, además de preparar el partido contra el Deportivo, ha tenido que lidiar con los rumores de un encuentro que tuvo con el delantero de la Juventus Paulo Dybala, del que se especula con una posible llegada al Metropolitano, aunque el fichaje parece más que complicado. «Está claro que sí me encontré a Dybala en un restaurante, estuvimos charlando y le dije lo que pensaba de él, que es un excelente futbolista. Él estaba cenando con dos amigos y yo estaba cenando solo y no hubo mucho más. Después, que algunos periodistas busquen desenfocar esta situación... Eso no es bueno, pero vivimos en un mundo en el que hay que convivir con esta situación», lamentó Simeone.

El Deportivo quiere aferrarse a la permanencia y desea empezar por romper la estadística en un campo maldito en los últimos tiempos. Desde que levantara el título de Liga en la temporada 1999-2000 el cuadro gallego ha cosechado once derrotas ligueras en sus últimas visitas al campo del Atlético. El equipo coruñés, pese a haber registrado ya la peor racha en su historia en Primera con 14 jornadas sin conocer el triunfo, tratará de responder el apoyo incondicional de su afición y volver a creer en un triunfo ante el segundo clasificado de la Liga. Clarence Seedorf, con sólo 19 futbolistas citados, deberá recomponer su esquema teniendo en cuenta las bajas de Fernando Navarro, Celso Borges, Eneko Bóveda, Fede Valverde y Fede Cartabia.

Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak, Carlos Isaac, Savic, Godín, Lucas, Gabi, Thomas, Saúl, Koke, Correa y Gameiro.

Deportivo: Rubén Martínez, Juanfran, Albentosa, Sidnei, Luisinho, Mosquera, Guilherme, Muntari, Adrián López, Lucas Pérez y Andone.

Árbitro: Trujillo Suárez (Tinerfeño).

Estadio y horario: Wanda Metropolitano. 20:45 h. (beIN).