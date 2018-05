Final Kiev 2018 Cristiano busca ingresar en el club de los cinco Cristiano Ronaldo durante la sesión de entrenamiento / AFP El luso aspira a registrar otro hito en su carrera, un repóker de 'orejonas' que le motiva: «si gano la quinta sería la hostia» MELISA CABALEIRO Madrid Martes, 22 mayo 2018, 19:02

Si hay un jugador del Real Madrid al que le motiva la Champions League, es a Cristiano Ronaldo. El luso era de los pocos que podía presumir de haber levantado una 'orejona' antes de llegar a Madrid y ahora podría convertirse en el primer futbolista en activo que conquista cinco veces la Liga de Campeones, en caso de que el Madrid venciese al Liverpool el sábado en Kiev. Un registro que solo ostentan estrellas históricas dentro del mundo del fútbol como Alfredo di Stéfano, Marquitos Alonso (abuelo del lateral del Chelsea), Héctor Rial, José María Zárraga, Rafael Lesmes y Juanito Alonso, todos ellos con el Real Madrid de leyenda, así como Paolo Maldini y Alessandro Costacurta con el Milan. De esta manera, el récord en solitario lo mantendría Paco Gento, el único jugador con seis Copas de Europa. Cristiano lo sabe y, por ello, se ha sincerado al hablar de la máxima competición continental. «La Champions, desde Gento y Di Stefano, es especial, y a mí a nivel personal me motiva un montón», reconoció con serenidad el luso.

En la faceta goleadora, Cristiano, que ha marcado 15 goles en esta edición del torneo, cinco más que cualquier otro jugador gracia a 33 veces a puerta, también podría ampliar sus espectaculares registros. Si marca este sábado, podría llegar a convertirse en el segundo jugador de la historia que ha marcado en, al menos cuatro finales, hecho al que Cristiano parece no darle demasiada importancia... hasta lograrlo. «Quiero estar bien el sábado, jugar bien y si es posible marcar goles, pero lo más importante es ganar, no importa quién marque los goles. Lo importante es hacer historia», insiste. Al que si igualará, quiera o no quiera, será a Xavi Hernández en el número de partidos jugados en Europa, un total de 157. «Sería un momento histórico, estamos ilusionados. Veo lo que ha pasado durante la semana, no tenemos mucha consciencia de lo que podemos hacer, conseguir tres seguidas. Me siento bien, siento a mis compañeros bien», declaró el portugués, que además se sinceró sobre lo que supondría hacerse con el tercer trofeo europeo consecutivo. «Me encanta jugar esta competición. Si ganamos sería la 'hostia'».

Un tridente que rememora otras épocas

Pero enfrente el cuadro madridista se encontrará al Liverpool, conjunto al que no desean quitar ningún mérito. Históricamente es la competición de los 'reds' pero es que además este año lo han bordado. Los de Klopp, en su camino a la final, han apeado rivales de gran magnitud como el Manchester City o la Roma, gracias a una delantera de lujo. Los tres hombres de arriba del conjunto 'red', (Mane, Salah y Firmino) le traen a Cristiano viejos recuerdos. «Si el Liverpool está ahí es porque ha hecho méritos. Me recuerdan al Madrid de hace unos años, con tres rápidos arriba», explica en relación a la MSF, comandada por un Mohamed Salah que estableció un nuevo récord en la Premier al marcar 32 goles (incluyendo uno ante el Brighton). Aunque el Real Madrid no ha tenido que atravesar precisamente un camino de rosas para llegar a esta 'ansiada' final: PSG, Juventus y Bayern han sido los 'cocos' del conjunto blanco. Y Cristiano, que as sabe mejor que nadie lo que ha demostrado el Real Madrid en Europa durante esta temporada, «Les respeto mucho, pero creo que el Madrid es mejor», explica 'confiante', como él mismo suele definirse.

Quien conoce de primera mano la exigencia a la que se enfrenta el Real Madrid día tras día es su entrenador, Zinedine Zidane, que en una rueda de prensa especial, envuelta en el contexto del 'Open Media Day', se deshizo en alabanzas hacia el que considera el mejor jugador del mundo, que llegó a estar diez partidos consecutivos en Europa anotando. «Él sabe que puede haber momentos complicados. Cristiano cuando no marca, no se pone nervioso porque sabe que en el siguiente partido va a meter dos o tres goles. Por eso es el mejor». Además, también quiso hacer una crítica hacia todos los que le intentan poner constantemente la zancadilla a CR7, que lleva 25 goles en sus últimos 17 partidos de Champions y es el único jugador del Madrid que ha jugado todos los minutos en la competición esta temporada. «Cuando más le vas a criticar...¡cuidado'», sentenció el francés esbozando una sonrisa. Un Zidane que, si vence con su equipo el próximo sábado, se podría convertir en el tercer entrenador de la historia en ganar tres Copas de Europa, junto con Bob Paisley y Carlo Ancelotti, aunque sería el primero en hacerlo de manera consecutiva. Casi nada.