Benzema: «La Marsellesa llama a la guerra y a mí eso no me gusta» Karim Benzema se lamenta durante el partido ante el Málaga. / Afp El delantero del Real Madrid señala que «a los grandes jugadores siempre nos critican, vendemos periódicos»

Karim Benzema va a ser una de las grandes ausencias del Mundial de Rusia. El delantero francés del Real Madrid no juega con su selección desde 2015, cuando estalló el escándalo sexual que afectó a su compañero Mathieu Valbuena y por el que se encuentra imputado. Pero a pesar de ello, en su país se mantiene la polémica de por qué no canta La Marsellesa cuando suene el himno antes de los partidos. «Si escuchamos bien la Marsellesa, llama a ir a la guerra y a mí eso no me gusta», asegura el delantero 'blue' en una entrevista a la revista 'Vanity Fair'. Su imputación hizo que Benzema pasara una noche detenido en una comisaría de París: «Después de pasar un día en la cárcel regresé muy triste. Florentino Pérez me esperó en Valdebebas y me dio todo su cariño. Está conmigo en los buenos y malos momentos, es como de mi familia».

Además, el delantero francés confiesa que «ya tengo 30 años y dos hijos. Yo estoy tranquilo aquí. Si me necesitan, ya saben dónde estoy», en clara alusión a su seleccionador y a la afición francesa. Benzema confiesa además que «juego con los Bleus por motivos deportivos, pero mi país es Argelia». Unas palabras que, sin duda, no sentarán muy bien entre la afición francesa.

Sobre su rendimiento deportivo y las críticas que lleva recibiendo toda la temporrada, Benzema señala que «a los grandes jugadores siempre nos critican, vendemos periódicos». El delantero confiesa que «si hago un partido malo, no necesito leer la prensa para saberlo. Juego para ayudar a mis compañeros y para ganarlo todo, me da igual que mi nombre esté en los periódicos, eso no significa nada». Sin embargo, reconoce que «lo que no me gusta es que me ataquen cuando juego bien, aunque no marque. Yo juego para esa gente que sé que valora lo que hago en el campo. Los que van al estadio a pitar, pitan. No voy a cambiarlos».