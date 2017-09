Jornada 5 El Atlético visita su ‘otra casa’: San Mamés Desde que el Athletic estrenó el nuevo San Mamés, los madrileños no han perdido en la capital vizcaína en cinco duelos. RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Bilbao Miércoles, 20 septiembre 2017, 02:44

Es curioso, pero seguramente el Atlético se va a sentir más cómodo en el césped del nuevo San Mamés este miércoles que el pasado sábado en el Wanda Metropolitano. Desde que los leones cambiaron de estadio, el conjunto madrileño siempre se ha ido con una sonrisa del coliseo bilbaíno. La más timida de ellas fue la pasada campaña, en su quinta visita, cuando obtuvo un empate (2-2) tras cuatro victorias consecutivas (1-2, 1-4 , 0-1 en Liga y 1-2 en Copa).

En algunos de ellos anotó Raúl García para los visitantes, ahora convertido en uno de los referentes ofensivos de los vascos. «Si nos ceñimos a los números de los últimos cuatro años es uno de los pocos equipos a los que no hemos sido capaces de ganar. Hemos tenido algún disgusto deportivo con el Atlético y se trata de darle la vuelta. Jugar con un equipo top no de la Liga sino de Europa es un estímulo. Eso siempre estimula independientemente de la racha que tengamos con ellos. Nos tiene cogida la medida en cierta manera, pero eso nos puede servir de estímulo no sólo por romper la estadística. Coger motivación y sumar tres puntos para estar en la parte de arriba», apuntó Cuco Ziganda cuestionado al respecto.

«Si nos ceñimos a los números de los últimos cuatro años es uno de los pocos equipos a los que no hemos sido capaces de ganar» ZIGANDA

Diego Pablo Simeone, pese a las estadísticas previas, no cree que eso influya en el choque. «Todos los partidos son diferentes, vivimos de lo que hacemos mañana, el resto es historia. Intuyo un partido duro, con un campo complicado en el que siempre nos costó muchísimo», recordó antes de destacar del Athletic «su trabajo defensivo» en esta nueva etapa.

«Está creciendo en los últimos partidos y nosotros trataremos de llevarlo a donde estemos más cómodos», avanzó el argentino. «Simeone ha recogido la esencia del Atlético de Madrid y la ha llevado a escena mejor que nadie y ha sabido regenerar», explica Ziganda, El navarro sabe que su rival no ha perdido tampoco esta campaña y que llega henchido tras su inspirador triunfo ante el Málaga en el estreno del Wanda Metropolitano.

Griezmann ya fue decisivo

Lo logró gracias al tanto de Antoine Griezmann, el máximo artillero del Atlético las últimas tres campañas (84 goles en 164 encuentros) y que ha sido decisivo en otras visitas a Bilbao: hizo un ‘hat-trick’ en diciembre de 2014 y un doblete este mismo año, salvando un empate (2-2) para su equipo. En principio será el referente junto a Ángel Correa, su asistente el sábado, en un once en el que Stefan Savic y Josema Giménez podrían tener su opción desde el inicio por delante de un Oblak que suma tres partidos sin encajar.

«Ha mejorado su trabajo defensivo, está creciendo en los últimos partidos y nosotros trataremos de llevarlo a donde estemos más cómodos» simeone

Es posible que también tenga una opción Gaitán aunque Cholo está contento con el rendimiento de Thomas Partey como ‘5’ ya que le ha ayudado en este peculiar inicio de campaña, con tres partidos a domicilio, prolongar su racha como visitante en la Liga: 14 partidos sin caer. «Ha mejorado el nivel de competencia dentro del equipo, elevaron su nivel los Lucas, Thomas, Gaitán, Vietto... Siempre hemos pensando que eso nos iba a dar la posibilidad de elegir al futbolista que más se adapta a cada partido y de momento estamos intentándolo. Eso mejorará al equipo en el futuro», explicó el argentino sobre las rotaciones, lo que ha provocado ya que 17 futbolistas hayan participado en la competición. «Está siendo un buen inicio de temporada», considera el preparador atlético.

Kepa, Ziganda y el futuro

El Athletic, pese a estar sólo un punto y puesto por detrás de su rival, llega con otra actitud anímica al encuentro. El domingo encajó su primer gol en la competición pero el tanto de Loic Remy supuso una derrota y cerrar su imbatibilidad en 357 minutos, récord en la historia del club. Cuco Ziganda sumó una derrota, después de nueve partidos en el cargo (seis de ellos sin encajar para meterse en la Europa League tras dos previas) pero que ha incrementado el debate sobre la falta de juego vistoso de los vascos respecto a Valverde. «Estamos en un proceso de transición buscando cosas para hacerlo mejor. Estamos en el inicio del proceso de lo que puede ser esta temporada», apuntó este martes.

El navarro vivió un cierre de partido agitado, por una polémica final con el rival por un balón no devuelto aunque sus equipos siempre avisan que no lo harán. «Algún día hemos avisado de no echar la pelota fuera. Aquí es a decisión del árbitro. Todos sabemos cuando se finge o no», recordó ante los medios.

«Llegará un momento en el que habrá que poner a unos en una final si llega o en determinado tipo de partidos», avisa sobre las rotaciones. ZIGANDA

Aunque no lo quiso confirmar de modo público, Ziganda medita recuperar su once más titular con Lekue y Balenziaga en los laterales; un doble pivote formado por San José y Beñat, con Muniain y Aduriz junto a Laporte, Williams y Raúl García, en un día especial para el navarro. «Llegará un momento en el que habrá que poner a unos en una final si llega o en determinado tipo de partidos», avisó el técnico.

Kepa también estará bajo palos, justo cuando comienza el ‘run-run’ sobre su continuidad en el club y un hipotético interés del Real Madrid. «Yo lo veo bien. Tengo mucho en lo que pensar antes que en el futuro de Kepa. No tengo ningún motivo para no ser optimista respecto a su renovación. No es que me quiera engañar, pero mientras pueda elegir prefiero pensar en positivo. Pero ahora lo que más me preocupa es el partido», apunta sobre un portero que aún no ha renovado y no tiene prisa por hacerlo, después de que la campaña pasada la directiva optara por medir los tiempos al contar con Iraizoz, Herrerín y el propio Kepa en la plantilla.

Alineaciones probables:

Athletic: Kepa, Lekue, Unai Núñez, Laporte, Balenziaga; San José, Beñat, Williams, Raúl García, Muniain y Aduriz.

Atlético de Madrid: Oblak; Giménez, Savic, Godín, Filipe, Thomas, Saúl, Koke, Carrasco, Correa y Griezmann.

Árbitro: Estrada Fernández (Catalán).

Estadio: San Mamés.

Hora: 20.00

TV: BeIN LaLiga

