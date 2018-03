OCTAVOS | VUELTA Zidane: «Estamos preparados para saber sufrir y jugar» Zinediine Zidane, entrenador del Real Madrid, durante su conferencia de prensa en París. / Efe «Nunca pondré a un futbolista que esté al 70 ú 80%", garantiza el técnico del Real Madrid antes de visitar al PSG IGNACIO TYLKO Madrid Lunes, 5 marzo 2018, 19:18

"Estamos acostumbrados a esos ambientes calientes y en ese sentido es un partido más. Vamos a jugar once contra once con un árbitro que va a hacer su trabajo. El PSG hará todo lo posible por intentar eliminarnos, pero nosotros estamos listos y concentrados para hacer un buen partido, aunque seguro que vamos a sufrir". Así respondió Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, a la pregunta sobre la enorme presión ambiental que se espera en el duelo de vuelta de octavos de la Liga de Campeones que su equipo disputa este martes en el Parque de los Príncipes.

No avanzó el francés el once titular, ni siquiera la última hora sobre la evolución de Luka Modric y Toni Kroos, que el lunes en Valdebebas se ejercitaron por primera vez con el grupo tras superar sus problemas musculares y en la rodilla, respectivamente, pero sí dejó claro que nunca pondrá a un jugador al 70 o al 80% de su nivel. "Considero que todos están capacitados para poder jugar pero ya veréis mañana quien sale", remarcó Zizou, quien no cree que sea su alineación más difícil desde que llegó al club blanco al estar varios jugadores entre algodones.

¿Ansiedad? "Después del partido será difícil para uno de los dos equipos, pero esto es fútbol. Sabemos que para pasar tenemos que saber sufrir, pero también jugar al fútbol", subrayó. No le inquieta tampoco que el Madrid empezara perdiendo fuera en sus últimas eliminatorias ante Nápoles, Bayern y Atlético: "Eso no se puede controlar. Hay que estar preparados para los imprevistos a favor o en contra. Lo único importante es que hay que hacer un gran partido durante 90 minutos o más", dijo.

Mostró cara de sorpresa cuando se le preguntó el qué no debe hacer el Madrid para clasificarse, y se refirió a la baja de Neymar: "Su ausencia no cambia nada, pero cambia todo. Es un jugador excepcional pero habrá otro extramotivado para hacer un gran partido", remarcó. ¿Di María? "Le conocemos muy bien. Es un jugador espectacular que ha hecho historia en el Real Madrid y puede jugar en cualquier posición en el centro del campo. Es rápido, se mueve bien, tiene un gran disparo. Pero nosotros trataremos de buscar lo que más nos interesa".

Hace casi 20 años, con Zidane precisamente como estrella, la selección francesa se coronó campeona del mundo al vencer a Brasil en la final de Saint-Denis. Si Francia se ha hecho grande como selección, los clubes no rompen a nivel continental. Sólo el Olympique de Marsella logró coronarse en 1993. El técnico galo no concede especial importancia a este dato.

"Ganar la Champions es más difícil para clubes franceses porque los grandes equipos extranjeros se especializan en estas citas. Pero estoy convencido de que cualquier día algún club francés conquistará de nuevo la Champions", aseguró tras reconocer que en el plano personal "es especial" volver a Francia, aunque matizó que él es marsellés, no parisino, pero añadir que lo fundamental es el plano colectivo.