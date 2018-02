Octavos | Ida Valverde: «Es bueno que haya una rivalidad pasada con el Chelsea» Ernesto Valverde, entrenador del Barça, en conferencia de prensa. / Efe El técnico del Barcelona considera que «cualquier momento es malo» para enfrentarse al campeón inglés y que los choques precedentes ante los ‘Blues’ son buenos porque generan «expectación» MANUEL SÁNCHEZ Londres Lunes, 19 febrero 2018, 20:59

En el mismo escenario donde Andrés Iniesta marcó el famoso ‘Iniestazo’, donde Ovrebo dejó huella y Didier Drogba puso el ladrillo inicial hacia la primera Champions de la historia del Chelsea, compareció Ernesto Valverde para explicar que el duelo ante los ‘Blues’ no llega en el peor momento del Barcelona, si no que cualquier escenario es «complicado» para enfrentarse a un rival como este.

«Cualquier momento es malo para enfrentarse al Chelsea, en los dos últimos partidos ha estado renaciendo sobre todo porque tiene jugadores determinantes arriba, y además tiene un bloque que juega de una manera especial. Muy trabajado», añadió.

«Ellos tienen una forma de jugar muy marcada, que a muchos equipos de la Premier les condicionan a cambiar de táctica y nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. En la Liga hay equipos que juegan de forma parecida como el Girona», matizó respecto a la posible alineación de los de Antonio Conte, que pueden optar con jugar con cinco centrocampistas o reforzar la línea defensiva.

El Barcelona solo ha marcado un gol fuera de casa en esta Liga de Campeones (ante el Sporting de Lisboa) y es algo que no preocupa a Valverde y que achaca a la competición que disputan. «Da una idea de la dificultad que tiene esta competición; la tiene para nosotros como para nuestros rivales. Marcar fuera de casa es difícil, pero eso no quiere decir que este martes no vaya a pasar. Intentaremos cambiar la dinámica de hacer pocos goles fuera de casa».

Además, el técnico espera que las eliminatorias del año pasado ante PSG y Juventus, en las que el partido de ida marcó mucho el de vuelta, no afecten en esta ocasión, y que durante la temporada se ha hablado de las «experiencias pasadas». «La intención es entrar bien en el partido. Si te puedes poner por delante o si puedes solucionar la eliminatoria es mejor que no sea al revés», finalizó.

Rakitic: «No hay que pensar en la vuelta»

El croata Ivan Rakitic también pasó or rueda de prensa y aseguró que es vital salir al partido en Stamford Bridge sin pensar en lo que pueda pasar en el choque de vuelta.

«Ante todo tenemos que empezar el partido sin pensar lo que va a pasar en Barcelona, salir y hacer el mejor partido posible, y, sinceramente, a ganar y a marcar un gol. La idea mañana es salir a ganar y luego ya ver cómo lo podemos gestionar», explicó Rakitic, que llegó al Barcelona en 2014, por lo que no pudo estar en las míticas eliminatorias entre los ‘Blues’ y los blaugranas.

Además, el exjugador del Sevilla no quiso poner presión extra sobre los hombros de los jugadores del Barcelona, que no vencen en Stamford Bridge desde 2006, y afirmó que el Real Madrid, por ser el campeón actual, es el favorito número uno al título.

«Nosotros siempre nos vemos ahí, porque somos el Barça, pero no queremos cogerlo como una presión. Creo que es la Champions más complicada e igualada de los últimos años», relató.

Si no hay sorpresas, Rakitic formará en el mediocampo junto a Andrés Iniesta, autor del famoso gol en 2009 que dio el pase a la final de Roma al Barcelona.

El croata señaló que una posible marcha del manchego le produce mucho «miedo» y que es algo que no quiere por «lo que significa para todos los culés».

«No es solo lo que hace en el campo, también en el vestuario, para mí es muy importante, es un amigo. Ojalá se quede muchos años con nosotros. Él está contento, disfrutando, así que decida con su corazón y en lo que decida sabe que me va a tener siempre a su lado», puntualizó.