Champions La telaraña de Conte, utopía en el Camp Nou Antonio Conte, tras el empate ante el barcelona. / Reuters El entramado defensivo del italiano, preparado para salir a la contra con Hazard, Willian y Pedro y criticado por los futbolistas del Barcelona, será de escasa relevancia en el Camp Nou, donde el Chelsea necesitará anotar MANUEL SÁNCHEZ Londres Miércoles, 21 febrero 2018, 16:27

El duelo de este martes en Stamford Bridge estuvo muy cerca de asemejarse punto por punto al de 2012. Aquella noche de abril de hace seis años, Roberto Di Matteo ideó un plan más cercano al catenaccio que a cualquier estrategia vista en Inglaterra. La táctica le salió a la perfección. Secó al último Barcelona de Guardiola y pilló en una contra a los blaugranas en la que Didier Drogba batió a Víctor Valdés para dejar el 1-0 definitivo en el marcador. En la vuelta, Leo Messi falló un penalti, John Terry fue expulsado y Fernando Torres selló la clasificación de los suyos en el descuento.

Conte estuvo a punto de calcar lo que aquel equipo, que a la postre sería campeón, consiguió y dispuso una alineación sin un "9" puro, en la que Hazard, Pedro y Wilian eran los puntales del equipo. Todo ello cubierto atrás por la defensa de tres que oculta los cinco defensores que en realidad forman en los 'Blues'. César Azpilicueta, Andreas Christensen y Antonio Rüdiger actúan de centrales y Víctor Moses y Marcos Alonso como carrileros, con Cesc Fábregas delante como surtidor de balones y N'Golo Kanté como escoba en el medio.

El dibujo de Conte fue criticado por los futbolistas del Barcelona, quienes no dudaron en señalar que la recompensa que el Chelsea sacó de 'The Bridge' fue excesiva.

"Dominamos gran parte del encuentro, siendo muy superiores en muchos momentos. Ellos, con muy poco, sacaron muchísimo. Tuvieron tres disparos, dos pegaron en el palo y el otro entró", apuntó Ivan Rakitic.

"Quitando los dos postes que han dado ellos y el gol, creo que tampoco nos han creado muchas ocasiones y hemos tenido el control del partido. Hoy en día ya nos conocen todos los rivales, con defensas de cinco es muy difícil meter balones por dentro", añadió Jordi Alba.

Pero también hay que ser justos con Conte. Este posicionamiento no es nuevo, ya que es habitual que, cuando Álvaro Morata no puede jugar y Michy Batshuayi en el pasado o ahora Olivier Giroud no son de la partida, el italiano salga con Hazard como referencia arriba. Incluso con alineaciones más defensivas, metiendo a Danny Drinwater o Tiémoué Bakayoko en lugar de Pedro o Hazard.

El preparador italiano se la jugó a los contraataques y a punto estuvo de salirle bien, con los dos palos de Willian y el posterior gol del brasileño. Solo un error de Christensen en la salida de balón desembocó en el empate de Messi y trastocó las opciones 'Blues'.

Ya lo avisó Pedro: "es evidente que hay que hacer otro planteamiento para el partido de vuelta, pero tenemos suficiente tiempo para prepararlo".

No podrá hacer como Di Matteo y salir a encerrarse en el Camp Nou. Eso implica que si quiere estar en el sorteo de los cuartos de final, el Chelsea necesitará mínimo un gol, lo que unido a la tranquilidad del Barcelona, que ya rozó el 80 % de posesión durante el duelo de Londres, puede plantear un duelo desigual.

Esta vez el Barcelona no tendrá prisa y será Conte quien tenga que meter una referencia arriba que fije a los centrales. Con las credenciales sobre la mesa, los más de 70 millones que costó Morata deberían ser suficiente motivo como para ponerle de titular en el partido más importante de la temporada del Chelsea. No obstante, sus problemas físicos y su falta de liderazgo en el equipo abren las opciones a Giroud, quien ya se estrenó como goleador 'Blue' en la FA Cup.

Fuera de la delantera, poco variará la disposición de Conte. Pedro o Willian serán sacrificados por el delantero elegido y, pese a que Bakayoko pueda estar recuperado para la vuelta, el Chelsea dio muestras de que puede contener al centro del campo blaugrana con la línea de cinco y las ayudas de los de arriba.

"Hemos demostrado que les podemos hacer frente. Quedan 90 minutos en Barcelona y sabemos que será un duelo muy complicado y que habrá que pelear", avisó Marcos Alonso.

El reto del Chelsea, atacar, el del Barcelona, que la imagen de Torres corriendo desde el centro del campo y metiéndose en la portería culé se borre por fin de la memoria barcelonista. El desenlace el próxima 14 de marzo.