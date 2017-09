Liga de Campeones | Fase de grupos Ramos: «Que Cristiano siga en esa racha siempre es bueno para el equipo» Sergio Ramos. / Afp El defensa español anotó de chilena el tercer gol del Real Madrid COLPISA Miércoles, 13 septiembre 2017, 23:26

El central del Real Madrid Sergio Ramos valoró el encuentro disputado ante el Apoel en el Santiago Bernabéu que se saldó con victoria local por 3-0 y contó con el regreso de Cristiano al once madridista: «Hemos sacado un buen resultado. Habíamos tenido unos partidos con escasez de cara al gol. El fútbol es cada vez más igualado. Que (Cristiano) siga en esa línea y en esa racha siempre es bueno para el equipo». Por último, el andaluz dijo en relación a su gol: «Hay que creer. Ha sido una jugada en la que he robado desde atrás y me he incorporado, que es algo que siempre sorprende, y luego un recurso que siempre se me ha dado muy bien y con el que he podido meter mi primer gol en Champions».

Ceballos: «No me tiemblan las piernas»

Dani Ceballos disfrutó de su estreno como madridista en Champions y tras el partido era la viva imagen de la emoción. «Ha sido un debut con victoria y en la mejor competición, lo que siempre imaginé», afirmó el exinternacional del Betis. «Me he acoplado muy bien desde que llegué y con compañeros de esta calidad todo es más fácil», añadió.

A un jugador de su desparpajo no le da miedo jugar en un estadio como el Santiago Bernabéu: «Llevo toda la vida dedicándome al fútbol y no me tiemblan las piernas en el Bernabéu. Sé que estoy en el mejor club de la historia y que tengo que ir dando pasitos poco a poco, pero Trabajo todos los días para tener minutos. Me voy muy contento pero hay que seguir en la misma línea de constancia».