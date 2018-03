Octavos | Vuelta Mourinho: «Queremos demostrar que somos mejores de lo que se vio en la ida» 00:50 José Mourinho, durante la rueda de prensa. / Foto: Oli Scarff (Afp) | Vídeo: Atlas «El Sevilla es una grandísima escuadra y el resultado de la ida deja todo abierto», señala el técnico del Manchester United EFE LONDRES Lunes, 12 marzo 2018, 18:51

El portugués José Mourinho, entrenador del Manchester United, ha señalado que el partido de este martes contra el Sevilla es "muy difícil" y que en el estadio de Old Trafford van a "intentar demostrar" que son mejores "de lo que se vio en el encuentro de ida".

El United recibe al conjunto hispalense en el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones tras haber cosechado un valioso 0-0 hace tres semanas en el Ramón Sánchez Pizjuán. "El de mañana es un partido muy difícil, en el que vamos a intentar demostrar que somos mejores de lo que se vio en la ida", ha declarado Mourinho en la rueda de prensa previa al choque, que ha tenido lugar en el estadio.

"Nos enfrentamos a un equipo que no perdió en sus dos duelos contra el Liverpool (en la fase de grupos), ni en casa ni a domicilio. Marcaron en Anfield y empataron contra el Liverpool. Hablo del Liverpool porque es un gran equipo, un ejemplo de club grande que juega en un estadio importante y con mucha tradición", ha subrayado. "El Sevilla es una grandísima escuadra y el resultado de la ida deja todo abierto para la vuelta", ha indicado Mourinho.

Pogba, duda

Preguntado sobre si su equipo puede pelear por ganar la Liga de Campeones, el preparador portugués ha dicho que, aunque no son favoritos, en el fútbol "puede pasar de todo". "Sólo tengo un nombre en la cabeza: el del Sevilla. Luego, si pasamos de ronda, no me importa quién nos toque; será, seguro, uno de los grandes del fútbol europeo", ha apuntado.

"La victoria del año pasado (en la Liga Europa) fue tremendamente importante para nosotros porque en la Premier League acabamos fuera de los cuatro primeros, pero ganamos un título y conseguimos billete para la Champions", ha explicado.

"No somos uno de los mejores equipos de la competición, pero cuando uno se sitúa entre los ocho mejores puede pasar de todo. Cuando estás en octavos todavía lo ves lejos... aunque en cuartos de final empiezas a oler las semifinales y sabes que estás entre la élite", ha remarcado.

El técnico luso, además, ha confirmado que el centrocampista francés Paul Pogba, quien se perdió el triunfo del sábado sobre el Liverpool (2-1) por lesión, se entrenó esta mañana cuando se marchó la prensa -los primeros 15 minutos son abiertos a los medios de comunicación-, aunque no desveló si entrará en la convocatoria de este martes. "No sé si está en forma, pero sé que entrenó después de que ustedes se fueran", ha subrayado Mourinho.