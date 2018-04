Cuartos | Vuelta Iniesta deja entrever que fue su última noche de Champions Andrés Iniesta, cabizbajo, al salir del campo en el Olímpico de Roma. / Reuters «Es una probabilidad», confesó el centrocampista del Barça, hundido tras una derrota «muy dura e inexplicable» COLPISA Martes, 10 abril 2018, 23:45

Andrés Iniesta compareció por la zona mixta hundido pero con la valentía y jerarquía suficientes para dar la cara. El centrocampista manchego, sustituido por André Gomes en los últimos compases del partido, dejó bastante claro, más por sus gestos que por sus palabras, que pudo ser su último partido en la Liga de Campeones. Una despedida de lo más dolorosa.

«Poco se puede decir ante una derrota tan dura como esta. Era improbable que ocurriera algo así, pero ha pasado porque lo hemos hecho todo muy mal y no nos hemos sabido adaptar al tipo de partido que era», explicó el de Fuentealbilla.

«Nos hemos visto superados, sobre todo en la primera parte, ante un equipo que no tenía nada que perder. Con la intención de querer tener siempre el balón se pueden cometer muchos errores por pérdidas y teníamos que haber hecho otro tipo de juego más largo aunque nos guste menos», añadió en su análisis.

¿Su último partido en la Champions?, se le preguntó: «Es una posibilidad, pero es una noche dura para todos. Teníamos muchas esperanzas en esta competición pero el fútbol es así de inexplicable, sobre todo cuando no haces las cosas bien», respondió, cabizbajo.

Encontraba dificultades Iniesta para enviar un mensaje a su afición: «No ha sido por una una cuestión de no querer, sino de no saber adaptarte al partido y a las circunstancias. Hemos fallado y esto pasa en la Champions. No estaba molesto por el cambio, sino por este duro revés. Es difícil pero no queda otra que levantarse y dar el máximo el sábado para intentar ganar los dos títulos que nos quedan. No es día para dar mensajes, todos estamos dolidos pero intentaremos conseguir Liga y Copa», concluyó.

Busquets: «Mentiría si digo que esta derrota va a servir de algo»

Sergio Busquets fue otro de los que compareció para dar explicaciones sobre una derrota del Barça con la nadie contaba. No encontraba palabras para justificar la debacle: «Ha ido todo mal. Fueron superiores en todos los aspectos y momentos y fue una noche muy decepcionante para nosotros», lamentó.

»Ellos nos llevaron a su terreno y no supimos reaccionar, ni jugar en largo, ni estar clocados, ni nada. Por eso nos ganaron. Es una experiencia negativa más pero mentiría si digo que va a servir de algo porque el año pasado ya caímos de forma similar ante la Juventus, pero fue en la ida. Ahora, todas las palabras son vacías», añadió.