Liga de Campeones Tres partidos de sanción para Buffon por su expulsión ante el Madrid Buffon, tras ser expulsado en el Santiago Bernabéu. / Efe La decisión de la comisión de disciplina de la UEFA llega mientras el portero decide si ficha por el París Saint-Germain COLPISA/AFP Martes, 5 junio 2018, 16:07

Gianluigi Buffon, hasta ahora portero de la Juventus de Turín, ha sido suspendido con tres partidos por su expulsión ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones, según ha anunciado este martes la UEFA.

Buffon fue expulsado por protestar un polémico penalti de Benatia sobre Lucas Vázquez cuando la Juventus ganaba por 0-3 en el tiempo de descuento y se dirigía a la prórroga, en la vuelta de cuartos disputada en el Santiago Bernabéu.

En ese momento el árbitro había señalado la falta dentro del área y, tras la salida del campo del portero, Ronaldo transformó la pena máxima para dar el pase a semifinales al Real Madrid (1-3), que finalmente terminó ganado el título en la final ante el Liverpool.

La decisión de la comisión de disciplina de la UEFA llega cuando Buffon ha anunciado que no renovará con la Juventus y que se tomará una semana para decidir si se une al París Saint-Germain. «Necesito una semana para estar tranquilo y analizar la situación. No es una elección sencilla. A los 40 años no puedes decidir precipitadamente», declaró Buffon a Sky Sports Italia, tras un partido de gala disputado en Milan en honor de Andrea Pirlo.

Buffon, que ha ocupado la portería de la Juventus durante 17 temporadas, tiene sobre la mesa «un gran contrato por dos años», según La Gazzetta dello Sport.