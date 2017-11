Fase de grupos | Jornada 5 Marco Asensio: «Me gusta tener responsabilidades» Marco Asensio. / Florian Choblet (Afp) El balear niega que los elogios que recibió al inicio de la temporada supusiesen una mochila y defiende a Cristiano: «Siempre vuelve» ÓSCAR BELLOT Madrid Lunes, 20 noviembre 2017, 20:10

Marco Asensio compareció en rueda de prensa en vísperas del encuentro que medirá al Real Madrid con el Apoel en el GSP Stadium que podría servir a los blancos para certificar su pase a los octavos de final de la Liga de Campeones. Estilete del conjunto de Chamartín en su formidable inicio de campaña, con actuaciones estelares en los dos encuentros de la Supercopa de España ante el Barcelona y actuaciones deslumbrantes como la que ofreció ante el Valencia en la segunda jornada, en los últimos choques ha visto reducidos sus minutos. Restó importancia a este hecho el balear, señalando que lo que él hace es trabajar «con la máxima ilusión» para ser importante en el Real Madrid y «aprovechar los minutos» que le dé el entrenador. Y negó que los elogios que recibió al comienzo de la campaña le supusiesen una mochila ya que lejos de sentir la presión, le gusta «tener responsabilidades».

Recalcó que su caso es diferente al de Morata, quien se marchó en verano al Chelsea, frustrado por el hecho de que su aportación goleadora -20 tantos la pasada campaña- no se viese recompensada con más protagonismo en las alineaciones de Zidane. «El caso de Morata es diferente, volvía a Madrid y quería ser importante. Mi caso es diferente, soy joven, tengo 21 años y aún estoy empezando», remarcó.

Insistió Marco Asensio que lejos de descentarle, los elogios que recibió por sus partidos en el inicio de la temporada sólo le refuerzan. «Lo que digan no es cosa mía. Me gusta tener responsabilidades, me siento muy cómodo aportando cosas al equipo y no me sentía con ningún tipo de presión. Es más, me gusta sentir ese tipo de presión para poder demostrar todo lo que tengo dentro del campo», subrayó. «Yo estoy bien, sigo con las mismas ganas de siempre. Mi inicio de temporada ha sido bueno y espero seguir aportando los goles que estoy marcando y el buen juego que puedo aportar al equipo», continuó.

«Cristiano siempre vuelve»

Habló también de su compañero Cristiano Ronaldo, que sólo ha marcado un tanto en Liga, aunque es el máximo realizador de la Champions con seis dianas en cuatro encuentros. «Yo le veo muy bien, como siempre, con muchas ganas. En Liga parece que no está teniendo fortuna de cara al gol, pero sabemos que Cristiano siempre vuelve y va a volver a los números que nos tiene acostumbrado», dijo sobre el luso.

Alertó por último sobre el Apoel, del que indicó que es «un rival complicado, más en su casa», que precisa de la victoria para seguir vivo en la Champions. «Nosotros venimos con la intención de ganar para cerrar ya el pase a octavos», finalizó.