Humor en las redes porque dos años después le han pitado un penalti en contra al Barcelona

- Yo... he visto cosas que vosotros no creeríais: Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser.

- Yo he visto un penalti en contra del Barça.

-Vale, tú ganas. pic.twitter.com/bbVePfgYrQ