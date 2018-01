Cuartos | Ida Valverde: «El Espanyol es favorito para la vuelta» Ernesto Valverde, técnico del Barcelona, arenga a sus jugadores en el derbi catalán. / Efe «Hemos sufrido en situaciones de estrategia, no en jugada salvo en el gol», analizó el técnico culé tras la primera derrota del Barça desde la Supercopa COLPISA Miércoles, 17 enero 2018, 23:48

Ernesto Valverde analizó la derrota del Barcelona ante el Espanyol en la ida de cuartos de Copa del Rey que se disputó en el estadio de Cornellà. Los blanquiazules se impusieron al cuadro azulgrana gracias a un tanto de Óscar Melendo en los instantes finales.

El Barcelona no caía derrotado desde el mes de agosto, cuando perdió en la Supercopa de España ante el Real Madrid, lo que supone su primera derrota este curso. «Fue un partido en el que cada uno ha jugado sus bazas. Hemos llevado el peso del juego. Ellos nos han esperado atrás y aprovecharon su opción. No hemos acertado y ellos sí lo hicieron en la última que han tenido. Una pena que no hayamos reflejado nuestro dominio en goles», comentó el técnico culé.

Quique Sánchez Flores planteó un sistema que dificultó la circulación de balón de los azulgrana. «Acumulaban mucha gente en su propio campo y era complicado. El campo estaba un poco peligroso para jugar. Cualquier imprecisión podía ser una contra suya. El peligro que han generado nos ha llegado sobre todo a balón parado pero en la última han hecho una buena jugada, y nos han hecho gol. Hay que seguir», dijo.

Diego López se convirtió en el primer portero espanyolista que detiene un penalti a Leo Messi en todas las competiciones. «Ha sido una gran intervención de Diego y a ellos les ha dado más ánimo. Fue un dertbi, bastante cerrado, que con un detalle se podía dedicir, y así lo hicieron ellos», destacó.

El técnico extremeño no cree que el Barcelona tenga la condición de favorito pese a que dispute la vuelta en el Camp Nou. «Hombre, el favorito es el que va ganando. Tienen ventaja. Igual que empatamos en Vigo y eramos favoritos por el resultado, ahora no nos favorece a nosotros. Ellos tratarán de hacer valer su ventaja», concluyó.

Busquets: «Queda la vuelta»

Sergio Busquets también compareció ante los medios tras la derrota azulgrana en el feudo 'perico'. «Algún día sabíamos que iba a llegar. Hemos intentado que fuera lo mas tarde posible. Tenemos una semana e intentaremos remontar», comentó.

El centrocampista cree que el Barcelona mereció más. «Hemos hecho una primera parte bastante buena. Hemos hecho ocasiones, nos han anulado un gol... en la segunda se ha igualado más, han luchado, juegan mejor así, saliendo a la contra. Hemos tenido el penalti, pero no ha podido ser. Una derrota, pero queda la vuelta», dijo.

El canterano culé ve la eliminatoria igualada pese a ir por debajo en el marcador. «De ninguna manera nos puede afectar. Es un partido más aunque no se haya podido conseguir la victoria. Esto es una eliminatoria pero queda la vuelta en casa, con nuestra afición y no perdemos puntos», comentó.

Piqué: «Espero que en el Camp Nou la gente se comporte mejor»

Gerard Piqué también dio la cara tras la primera derrota del Barça desde la Supercopa, confió en resolver la eliminatoria en el partido de vuelta y criticó el comportamiento de la afición del Espanyol, denunciando insultos a los jugadores azulgrana y lanzamientos de objetos, hasta el punto de que uno de ellos le golpeó al portero holandés Cillessen.

"Estas cosas ocurren de vez en cuando en el fútbol y no hay que darle más vueltas. Podemos darle la vuelta a la situación la semana que viene en casa y, por lo tanto, si hay que escoger una derrota, quizá sería esta", comentó el central catalán.

«Sabemos que aquí jugar aquí siempre es difícil y espero que se tomen medidas. También espero que en la vuelta nuestra gente se comporte mejor, no lance cosas y no insulte", prosiguió Piqué..